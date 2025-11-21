Ehemalige SOS-Kinderdorfkinder: „Wir wollen reden und nicht schweigen“

Das SOS-Kinderdorf Österreich befindet sich derzeit in einer schweren Krise. Die internationale Dachorganisation hat den österreichischen Landesverein vorläufig suspendiert, nachdem interne Prüfungen und neue Recherchen schwere Missbrauchs- und Aufsichtsversäumnisse aufgezeigt hatten. Auch acht historische Missbrauchsfälle gegen Gründer Hermann Gmeiner wurden als glaubhaft anerkannt. Parallel laufen staatsanwaltliche Ermittlungen, ein fast 1.000 Seiten umfassender Bericht zu mutmaßlichen Fehlern liegt den Behörden vor, und eine Reformkommission unter Leitung von Irmgard Griss arbeitet an strukturellen Veränderungen. In dieser Situation melden sich nun ehemalige SOS-Kinderdorfkinder exklusiv gegenüber 5 Minuten zu Wort: Sie haben ihre Kindheit als gelungen erlebt und möchten ein Bild ergänzen, das ihrer Ansicht nach derzeit zu einseitig erscheint – ohne dabei Missbrauchsfälle kleinzureden oder zu relativieren.

„Kein Kleinreden, sondern ein Dazustellen“

Eva Jausner, Mitarbeiterin der Anlaufstelle für Nachbetreuung und Ehemalige, beschreibt die aktuelle Lage so: „Wir wollen reden und nicht schweigen. Es soll kein ‚Kleinreden‘, kein Relativieren und kein Aufwiegen von Gewalt sein, die Kindern angetan wurde, sondern ein Dazustellen von positivem und gelungenem Aufwachsen und entwicklungsfördernder Betreuung, um der Öffentlichkeit die differenzierten Realitäten von SOS-Kinderdorf sichtbar und transparent zu machen.“ Viele Ehemalige hätten sich in den vergangenen Wochen bei ihr gemeldet, erzählt Jausner. Viele seien verunsichert oder verletzt, aber auch dankbar und wollten bewusst öffentlich sagen, dass ihre Kindheit im Kinderdorf gut gewesen sei.

„Lasse mir mein Zuhause und meine Familie nicht zerstören“

Johann Maurer kam im Alter von zwei Jahren ins SOS-Kinderdorf Stübing, mittlerweile steht sein 60. Geburtstag vor der Tür. Er beschreibt die vergangenen Wochen als sehr belastend. Der Gedanke, dass sein Zuhause nun in einem negativen Licht steht, trifft ihn. „Ich war immer stolz darauf, ein Kinderdorfkind zu sein, die anderen Kinder haben uns damals beneidet, jetzt wird mein Zuhause zerstört […] das ist ganz furchtbar für mich.“ Maurer erzählt, dass das Kinderdorf ihn sogar ein zweites Mal unterstützte, als er nach über zwei Jahrzehnten – aufgrund einer Verletzung seine berufliche Karriere in Spanien beenden musste – wieder einen festen Boden unter den Füßen vom SOS Kinderdorf bekam. „Das Kinderdorf hat mir im Leben zwei Mal somit geholfen. Ich lasse mir mein Zuhause und meine Familie nicht zerstören.“ Er betont zudem, dass ein Rückgang der Spenden gravierende Folgen für die Kinder im aktuellen System hätte. Für ihn sei klar: „jeder Sozialpädagoge gibt sein Bestes“, und trotz notwendiger Aufarbeitung müsse es auch eine Chance für die Zukunft geben.

©zVg Johann Maurer Johann Maurer zusammen mit seiner Mama.

„Wir haben nie Gewalt erfahren“

Victoria Suppan kam mit nur vier Tagen ins Kinderdorf Stübing, über dreißig Jahre später sieht sie die aktuelle Lage mehr als nur schockierend. Besonders getroffen hat sie, dass ihre Kinderdorfmutter – inzwischen in Pension – im Zuge der aktuellen Vorwürfe im Raum stehe. „Wir haben nie Gewalt erfahren“, sagt Suppan und ergänzt: „Als ich darüber gelesen habe, hat mich das wirklich fertig gemacht. Das war ein persönlicher Angriff auf meine Mutter.“ Sie beschreibt eine behütete Kindheit, geprägt von Unterstützung und Stabilität. Ihre Kinderdorfmutter sei bis heute eine wichtige Bezugsperson und eine verlässliche Oma für ihre Kinder. „Ohne meine Mutter wäre ich nie der Mensch geworden, der ich heute bin, sie war mein ganzes Leben für mich da, sie unterstützt mich bis heute bei der Betreuung meines kleinen Sohnes.“ Auch Suppan betont, dass ein Einbruch bei Spendengeldern eine direkte „Strafe und Einschränkung für die Kinder“ wäre.

„Uns wurde gezeigt, dass wir etwas wert sind“

Vanessa Jogel und Sara Ivanov verbrachten ihre Jugend im einer Mädchen-Wohngemeinschaft des SOS Kinderdorf in der Gradnerstraße. Sie verbinden das Kinderdorf bis heute mit Stabilität und Schutz. „Uns wurde gezeigt, dass wir etwas wert sind“, sagen die Beiden. Ivanov, die mittlerweile selbst im sozialpädagogischen Bereich arbeitet, ergänzt: „Wir wären sonst nicht hier, wo wir heute sind. Wir hatten eine Tages- und Familienstruktur.“ Auch Jogel reagiert betroffen auf die derzeitige öffentliche Darstellung: „Unser Zuhause nimmt uns niemand weg. Wir sind dankbar, dass wir hier aufgewachsen sind und bin über die aktuelle Darstellung erschüttert.“

©5 Minuten Die vier ehemaligen Kinderdorfkinder, im Alter von 27 bis 59 Jahren, sprachen über ihre Kindheit.

Eine Ergänzung, kein Widerspruch

Alle Gesprächspartner machten innerhalb der kleinen Runde deutlich, dass Aufarbeitung und Reformen notwendig sind. Dennoch betonen sie, dass ihre persönlichen Erfahrungen ein anderer Teil der Realität des SOS-Kinderdorfs sind – ein Teil, der ihres Betrachtens in der aktuellen Debatte kaum vorkommt. Sie möchten, dass das Bild differenziert wird: Missbrauch darf nicht verschwiegen werden, aber auch gelungene Betreuung, verlässliche Beziehungen und positive Kindheiten gehören zu dieser Realität – und sie verdienen es, ebenso gehört zu werden.