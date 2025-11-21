Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt das Wetter in der Steiermark
Nach Frühwerten zwischen -6 und 0 Grad steigen die Temperaturen tagsüber kaum über den Gefrierpunkt hinaus.
Steiermark
21/11/2025
Prognose

Wetter in der Steiermark: Der Samstag bringt dichte Wolken

Am Samstag bleibt es in weiten Teilen des Landes meist trocken bei dichten Wolken, nur im Ennstal und Ausseer Land lockert es zeitweise auf. Tageshöchstwerte erreichen kaum den Gefrierpunkt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Der Samstag präsentiert sich in weiten Teilen des Landes grau und wolkenverhangen. Meist bleibt es zwar trocken, nur im Ennstal und im Ausseer Land lockert die Wolkendecke ab Mittag etwas auf. Der Wind weht im Osten lebhaft aus Norden, sonst nur mäßig. Nach Frühwerten zwischen -6 und 0 Grad steigen die Temperaturen tagsüber kaum über den Gefrierpunkt hinaus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: