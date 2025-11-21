Wetter in der Steiermark: Der Samstag bringt dichte Wolken

Am Samstag bleibt es in weiten Teilen des Landes meist trocken bei dichten Wolken, nur im Ennstal und Ausseer Land lockert es zeitweise auf. Tageshöchstwerte erreichen kaum den Gefrierpunkt.

Der Samstag präsentiert sich in weiten Teilen des Landes grau und wolkenverhangen. Meist bleibt es zwar trocken, nur im Ennstal und im Ausseer Land lockert die Wolkendecke ab Mittag etwas auf. Der Wind weht im Osten lebhaft aus Norden, sonst nur mäßig. Nach Frühwerten zwischen -6 und 0 Grad steigen die Temperaturen tagsüber kaum über den Gefrierpunkt hinaus.