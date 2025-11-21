58-Jähriger übersieht 44-jährige Fußgängerin beim Abbiegen

Gegen 18.15 Uhr bog ein 58-jähriger Auto-Lenker von der Kärntnerstraße in die B70 in Richtung Bahnhof Köflach ein. Dabei dürfte er die am rechten Fahrbahnrand befindliche 44-Jährige übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der Pkw die Frau an der Beifahrerseite frontal erfasste. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und blieb auf der Fahrbahn liegen. „Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest mit dem 58-Jährigen verlief negativ. Polizisten leiteten für die Dauer der Unfallaufnahme eine örtliche Umleitung ein“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.