Großeinsatz bei Zimmerbrand in Kapellen

Durch rasches Eingreifen von 75 Feuerwehrleuten konnte in Neuberg an der Mürz ein Zimmerbrand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Am 21. November 2025 wurden die Feuerwehren zu einem Zimmerbrand in Neuberg an der Mürz, Ortsteil Kapellen, alarmiert. Von den Bewohnern des Wohnhauses wurde eine Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung bemerkt. „Durch den raschen und koordinierten Einsatz der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden“, heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag.

Mit schwerem Atemschutz

Die Löscharbeiten waren aufgrund der starken Rauchentwicklung nur unter schwerem Atemschutz möglich. Nach dem raschen Innenangriff konnte der Brand lokalisiert und abgelöscht werden. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche belüftet und auf weitere Glutnester kontrolliert. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. „Insgesamt standen 6 Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenso vor Ort waren das Rote Kreuz sowie die Polizei, die den Einsatz unterstützten und die weiteren Erhebungen übernahm“, so weiter.