Streit eskaliert in Bruck: 13-Jährige geht mit Messer auf Freund los

Ein Streit zwischen einem jungen Paar eskalierte so heftig, dass ein Mädchen auf ihren Freund mit einem Küchenmesser losging. Während sie verhaftet wurde, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmittag eskalierte in einer Wohnung in Bruck an der Mur (Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Die 13-Jährige war mit ihrem 17-jährigen Freund alleine zu Hause. Der Vater des Mädchens war gerade unterwegs, als es zu dem Streit kam. Die Jugendliche geriet derart in Aufregung, dass sie ihren Freund mit einem Küchenmesser angegriffen haben dürfte. „Der 17-Jährige wurde verletzt, verließ die Wohnung und setzte selbst einen Notruf ab“, informiert die Polizei. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Krankenhaus Hochsteiermark. Er wurde dort ambulant behandelt und konnte am selben Tag wieder nach Hause.

Jugendliche gesteht mutmaßliche Tat

Die 13-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. „Sie zeigte sich bei der Vernehmung mit dem Landeskriminalamt geständig. Sie dürfte die Tat aufgrund einer seit Längerem diagnostizierten psychischen Erkrankung begangen haben“, heißt es weiter. Die Einsatzkräfte brachten die Tatverdächtige im Anschluss in ein Krankenhaus.