Totalsperre nach Crash: Verletzter bei Auffahrunfall auf der A2

Ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw hat Freitagabend auf der A2 bei Bad Waltersdorf für eine Totalsperre gesorgt. Ein 52-Jähriger wurde verletzt, der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer zurück.

Ein Bick auf den Einsatz der FF Bad Waltersdorf - und den zerstörten Pkw.

Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien kam es am Freitagabend zu einem schweren Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz wurde dabei verletzt, das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

In einen Lastwagen gekracht

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf Höhe des Straßenkilometers 128,020. Der Pkw-Lenker prallte aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw. Während der Lastwagenfahrer, ein 60-Jähriger, sein Fahrzeug am Pannenstreifen abstellen konnte, blieb der stark beschädigte Pkw am linken Fahrstreifen stehen.

Alkoholtest verlief negativ

Rettungskräfte versorgten den verletzten Autofahrer noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Landeskrankenhaus Oberwart. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, ein Alkoholtest verlief negativ. Die A2 musste in Fahrtrichtung Wien für rund eineinhalb Stunden – von 22 bis 23.30 Uhr – komplett gesperrt werden. Während der Erstversorgung und der Aufräumarbeiten bildete sich ein Rückstau von etwa sechs Kilometern.