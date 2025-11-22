Mehr mobile Betreuung, Genehmigungs-Schranke: Neuer Pflegeplan fixiert

Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 20. November den Bedarfs- und Entwicklungsplan 2030 (BEP) für die altersbedingte Pflege beschlossen. Die Steiermark hat historisch bedingt einen sehr hohen Anteil im Bereich der stationären Pflege. „Die Landesregierung hat sich in ihrem Programm darauf verständigt, die mobile Pflege zu stärken, damit die Steirerinnen und Steirer länger in ihrem gewohnten Umfeld betreut und gepflegt werden können. Diesem Fokus trägt der neue Bedarfs- und Entwicklungsplan Rechnung”, erläutert Landesrat Karlheinz Kornhäusl. Klubobmann Marco Triller ergänzt: „Mit diesem Plan setzen wir auf eine moderne, bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Pflegeinfrastruktur. Unser Ziel ist es, die vorhandenen Ressourcen effizient einzusetzen, regionale Unterschiede auszugleichen und den Menschen jene Unterstützung zu bieten, die sie wirklich brauchen.” Der nun vorliegende BEP 2030 wird von der Landesregierung auch dem Landtag Steiermark vorgelegt.

Ausbau der mobilen und teilstationären Versorgung

Die mobilen Dienste sowie die teilstationäre Versorgung sollen in den kommenden fünf Jahren weiter ausgebaut werden. Konkret ist im Bereich der mobilen Pflege- und Betreuung eine Ausweitung des jährlichen Stundenkontingents von 1,35 Millionen Euro auf rund 2,1 Millionen Euro. geplant. Das entspricht einer Steigerung von rund 50 Prozent. Im Bereich der teilstationären Tagesbetreuung, sie ist etwa auch für pflegende Angehörige eine wertvolle Entlastung, sollen die Kapazitäten gesteigert werden. Konkret sieht der BEP im Jahr 2030 einen Mindestbedarf von 710 Plätzen (plus 250) vor. Auch die alternativen Wohnformen (betreutes Wohnen) sollen massiv ausgebaut werden. Hier sieht der Plan einen Ausbau um fast 1.000 Plätze, von 1.691 auf zumindest 2.674 im Jahr 2030 vor.

Genehmigungs-Schranke für stationären Bereich

Für den stationären Bereich sieht die Prognose im Jahr 2030 einen Bedarf von rund 14.600 Pflegeheimplätzen vor. Auf Basis der Zahlen aus 2023 sind in der Steiermark jedoch rund 16.500 Plätze vorhanden, wovon derzeit rund 14.600 Plätze auch belegt sind. Um diese Überkapazität von 1.900 Pflegeheimplätzen langfristig an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, soll eine Genehmigungs-Schranke eingeführt werden. Sie soll verhindern, dass aufgrund regionaler Verschiebungen zusätzliche, über den landesweit vorhandenen Bedarf hinausgehende, Plätze genehmigt werden müssen. Mit dieser Regelung verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass Betreiber Kapazitäten von Regionen mit niedrigerem Bedarf in Bezirke mit Ausbaubedarf verlagern. Die Genehmigungs-Schranke soll im Steiermärkischen Pflege- & Betreuungsgesetz neu geregelt werden, somit wird eine entsprechende Novelle von den Regierungsfraktionen in den Landtag eingebracht und im Dezember-Ausschuss behandelt.

Planungsgrundlagen

Auf Basis von Planungsgrundlagen, wie etwa einer alternden Gesellschaft sowie regionaler Entwicklungen hat das Planungsinstitut EPIG errechnet, welche Kapazitäten im Pflegebereich in fünf Jahren in der Steiermark benötigt werden. Kernelemente des BEP sind die Bedarfsprognosen für den stationären Bereich (Pflegeheimplätze), die Stundenkontingente für mobile Pflege- und Betreuung sowie die teilstationären Plätze in Tagesbetreuungen. Ebenso im BEP enthalten sind die Planungszahlen für alternative Wohnformen. Während für letztere bis 2030 ein weiterer Ausbaubedarf prognostiziert wird, kann bei ersteren der Bedarf erfüllt werden.

Personalbedarf und Entlastung für Gemeinden

Die stationäre Pflege ist die mit Abstand personalintensivste Form. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird ein effizienter Einsatz von qualifizierten Mitarbeitern immer wichtiger. Durch die Fokussierung auf mobile und teilstationäre Pflege und Betreuung können Pflegekräfte zielgerichteter sowie versorgungswirksamer eingesetzt und der gesamte Pflegebereich zukunftsorientierter aufgestellt werden. Für die Gemeinden, die neben dem Land einen großen Anteil an den Pflegekosten tragen, sind diese Maßnahmen auch budgetär eine Entlastung.