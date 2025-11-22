Nächtlicher Einsatz: Auto landete bei Unfall in Straßengraben

In der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren Stanz und Kindberg zu einem Unfall ausrücken, bei dem ein Pkw von der Straße abkam und im Straßengraben zum Liegen kam.

Eingesetzt waren HLF2 und LFA Stanz mit 18 Einsatzkräften, sowie die FF Kindberg mit SRF und vier Einsatzkräften.

In der Nacht auf Samstag, 22. November, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stanz mittels Sirenenalarm zu einer Fahrzeugbergung gerufen. „Ein PKW ist in der Brandstatt (Ortsteil von Stanz) von der Fahrbahn abgekommen und ist seitlich im Straßengraben zum Liegen gekommen“, berichten die Einsatzkräfte. Eingesetzt waren HLF2 und LFA Stanz mit 18 Einsatzkräften, sowie die FF Kindberg mit SRF und vier Einsatzkräften.