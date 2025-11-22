Elternleitfaden „Wohin mit welcher Krankheit?“ wurde erweitert

Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Bildungslandesrat Stefan Hermann präsentieren die neue Auflage, die um Masern, Keuchhusten, Grippe und Schafblattern erweitert wurde. Damit werden auch jene Infektionskrankheiten abgedeckt, die in Kindergärten und Schulen immer wieder auftreten. Michael Sacherer sagt dazu: „Wenn das eigene Kind krank ist, bedeutet das für Eltern immer eine stressige Situation. In solchen Momenten ist es wichtig zu wissen, an wen man sich wenden kann und welche Schritte sinnvoll sind. Genau dabei soll der neue Elternleitfaden unterstützen: Er bietet Orientierung, praktische Tipps und klare Handlungsempfehlungen. Mein Appell an alle Eltern lautet daher: Bewahren Sie den Leitfaden gut auf – er hilft Ihnen, einzuschätzen, was Sie selbst tun können und wann ärztliche Hilfe nötig ist.“

Aktualisierter Leitfaden ab sofort online verfügbar

Der Leitfaden unterstützt Eltern und Erziehungsberechtigte dabei, im Krankheitsfall ihrer Kinder rasch zu wissen, wohin sie sich wenden sollen – an Kinderärzte, Hausärzte oder die Spitalsambulanz. Der Inhalt stammt von den beiden Fachärztinnen für Allgemein- und Familienmedizin Neshat Quitt und Gudrun Zweiker in Zusammenarbeit mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Schularzt Martin Müller. Der aktualisierte Leitfaden steht online zur Verfügung und wird über die digitalen Schulnachrichtenkanäle verteilt. Elisabeth Meixner weiß: „Für das Wohl unserer Kinder ist es wichtig, dass Erziehungsberechtigte im Krankheitsfall rasch Entscheidungen treffen und die richtigen Stellen konsultieren können. Der aktualisierte Elternleitfaden bringt Sicherheit für Eltern, aber auch für Pädagoginnen und Pädagogen – klar und übersichtlich sind hier medizinisches Fachwissen gebündelt, erklärt sowie Hinweise enthalten, wann ein Besuch bei der Kinderärztin, beim Hausarzt oder in der Spitalsambulanz notwendig ist.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2025 um 14:18 Uhr aktualisiert