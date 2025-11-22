Auto landete im Bach: Unfall auf der L536 bei Fohnsdorf

„Freitagmorgens, den 21. November, ereignete sich auf der Landesstraße 536, kurz nach der Ortsausfahrt Fohnsdorf, ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKWs“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Fohnsdorf. Ein Wagen stürzte dabei in den neben der Straße verlaufenden Bach. Verletzt wurde niemand. „Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden, sodass sich die Arbeit der Feuerwehr auf das Absichern der Einsatzstelle und Bergen des Fahrzeuges beschränkte.“ Drei Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, nach rund zwei Stunden war das Auto geborgen. Die Einsatzkräfte bedanken sich für die Unterstützung: „Ein Dank an die Polizei sowie dem Abschlepp- und Bergedienst für die reibungslose Zusammenarbeit.“

©FF Fohnsdorf Der Wagen rutschte nach dem Unfall in den Bach. ©FF Fohnsdorf Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle auf der L536 und begann mit der Bergung.