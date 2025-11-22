Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Fohnsdorf
Foto auf 5min.at zeigt die FF Fohnsdorf bei einem Einsatz.
Nach etwa zwei Stunden war das Auto aus dem Bach gehoben und die Straße wieder frei.
Fohnsdorf
22/11/2025
Einsatz

Auto landete im Bach: Unfall auf der L536 bei Fohnsdorf

Auf der Landesstraße 536 rutschte am Freitag ein Wagen in den Bach. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

„Freitagmorgens, den 21. November, ereignete sich auf der Landesstraße 536, kurz nach der Ortsausfahrt Fohnsdorf, ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKWs“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Fohnsdorf. Ein Wagen stürzte dabei in den neben der Straße verlaufenden Bach. Verletzt wurde niemand. „Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden, sodass sich die Arbeit der Feuerwehr auf das Absichern der Einsatzstelle und Bergen des Fahrzeuges beschränkte.“ Drei Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz, nach rund zwei Stunden war das Auto geborgen. Die Einsatzkräfte bedanken sich für die Unterstützung: „Ein Dank an die Polizei sowie dem Abschlepp- und Bergedienst für die reibungslose Zusammenarbeit.“

Foto auf 5min.at zeigt die FF Fohnsdorf bei einem Einsatz.
©FF Fohnsdorf
Der Wagen rutschte nach dem Unfall in den Bach.
Foto auf 5min.at zeigt die FF Fohnsdorf bei einem Einsatz.
©FF Fohnsdorf
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle auf der L536 und begann mit der Bergung.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: