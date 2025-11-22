Auto rutschte in Kurve geradeaus in den Wald – Feuerwehr rückte aus

Gegen 23.17 Uhr heulten in Krieglach die Sirenen, nachdem ein Auto auf der glatten Straße in einer Kurve ins Rutschen geriet, geradeaus in den angrenzenden Wald rutschte und dort stecken blieb. „Freitagnacht wurden die Kameraden der Feuerwehr Krieglach mittels Sirene zu einer Fahrzeugbergung Fahrtrichtung Sommerberg alarmiert. Die Alarmmeldung lautete: PKW im Graben!“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Krieglach. Verletzt wurde niemand, doch das Fahrzeug musste mit einem Kran aus seiner misslichen Lage gehoben und anschließend abtransportiert werden. „Die Feuerwehr Krieglach führte folgende Einsatztätigkeiten durch: Absichern der Unfallstelle sowie Bergung und Abtransport des verunfallten PKWs“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr. Auch die Polizei Krieglach stand im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Krieglach Der Wagen kam nach einem Rutscher im angrenzenden Wald zum Stillstand. ©Freiwillige Feuerwehr Krieglach Die Feuerwehr Krieglach bei der Fahrzeugbergung am Sommerberg.