Ausreißer-Rind hielt Florianis auf Trab – Drohne war das Ass im Ärmel

In Weißkirchen stand am Sonntag, dem 16. November 2025, ein tierisch ungewöhnlicher Einsatz am Programm: Ein ausgebüxtes Rind wollte partout nicht zurück und führte die Helfer auf eine kleine Rundreise. Weil das Tier in der Dunkelheit schwer zu sehen war, hob die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Zeltweg-Stadt ab und behielt das Rind aus der Luft ständig im Blick. „Die dazu parallel laufende Aufgabe der Feuerwehrdrohne bestand darin, auch mit Einbruch der Dunkelheit eine Verfolgbarkeit des Tieres gewährleisten zu können“, heißt es von der Feuerwehr. Gemeinsam mit dem Halter und dem Tierarzt wurde beschlossen, die Betäubungsabwehr der Feuerwehr Gössendorf hinzuzuziehen, die das Rind schließlich ruhigstellen konnte. Kurz darauf wurde der vierbeinige Ausreißer verladen und wieder zu seiner Herde gebracht. „Nach erfolgreicher Betäubung konnte das Tier schließlich verladen und wieder zurück zu seiner Herde gebracht werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt abschließend.

©FF Gössendorf Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen i.d.Stmk., die Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr Zeltweg-Stadt, die Betäubungsabwehr der Feuerwehr Gössendorf sowie der Halter und der anwesende Tierarzt.