Dachstuhlbrand in Kainach: Sieben Feuerwehren im Einsatz

Im Oswaldgraben heulten am Samstag, dem 22. November 2025, in Kainach, Afling und Bärnbach gleichzeitig die Sirenen. Der Grund war ein Dachstuhl, der in Flammen stand. Die Freiwillige Feuerwehr Kainach war als erste vor Ort und alarmierte rasch weitere Kräfte nach. So rückten auch die Feuerwehren Graden, Köflach mit der Drehleiter sowie Voitsberg mit dem WLA Tank 11.000 an. Landesbranddirektor-Stellvertreter Christian Leitgeb unterstützte gemeinsam mit dem ELF Mooskirchen die Einsatzleitung. Mehrere Atemschutztrupps öffneten das Dach, um Glutnester aufzuspüren und zu löschen.

73 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 15 Fahrzeugen und rund 73 Feuerwehrkameraden im Einsatz. Auch das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach sowie die Polizei waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar und wird polizeilich ermittelt. Nach rund drei Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden, und die eingesetzten Kräfte rückten wieder in ihre Rüsthäuser ein.