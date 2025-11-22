Steiermark: Frauenanteil steigt, Führung ändert sich nur langsam

Der neue Personalbericht zeigt stabile Personalzahlen, aber auch strukturelle Herausforderungen: hohe Teilzeitquoten, deutliche Altersunterschiede und eine Führungsebene, die noch stark von älteren Männern geprägt ist.

Laut Personalbericht beschäftigte das Land Steiermark mit Stichtag 31. Dezember 2024 insgesamt 7.597 Personen. Der Personalstand bleibt damit konstant. Doch ein genauer Blick zeigt eine klare Herausforderung: Die größte Gruppe liegt zwischen 50 und 59 Jahren. Gleichzeitig steigt die Zahl jüngerer Beschäftigter zwar an, dennoch steht das Land in den kommenden Jahren vor einer massiven Pensionierungswelle. Ob diese frei werdenden Stellen vollständig nachbesetzt werden, bleibt offen.

Dienstverhältnisse ändern sich – Beamtenanteil sinkt weiter

Der Bericht bestätigt einen seit Jahren bestehenden Trend: Das klassische Beamtenverhältnis verliert weiter an Bedeutung. 6.152 Vertragsbedienstete stehen nur noch 1.254 Beamtinnen und Beamten gegenüber. Auch wenn diese Entwicklung erwartet wurde, stellt sie Fragen zur langfristigen Struktur und Stabilität des Landesdienstes. Gleichzeitig bleibt die Teilzeitquote unverändert hoch, besonders bei Frauen: 40 Prozent arbeiten in Teilzeit, also fast fünfmal so viele wie bei den Männern.

Frauenanteil hoch, dennoch Unterschiede bei Einkommen und Positionen

Frauen stellen mit 53 Prozent die Mehrheit im Landesdienst. Besonders hoch ist ihr Anteil in den Bezirkshauptmannschaften, wo fast 77 Prozent der Beschäftigten weiblich sind. Auch bei Hochschulabschlüssen liegt der Frauenanteil mit 59 Prozent klar vorne. Trotzdem zeigen die Einkommensanalysen ein differenziertes Bild: In mehreren Funktionsgruppen verdienen Männer im Median mehr. In leitenden Bereichen liegt das Fraueneinkommen im Median um 3,2 Prozent unter jenem der Männer. Der Bericht erklärt dies mit höherer Teilzeit und dem Umstand, dass viele Führungsfunktionen derzeit von älteren Männern besetzt sind. Damit bleibt offen, wie schnell sich diese Unterschiede tatsächlich angleichen werden.

Führungspositionen: Fortschritte mit offenem Ende

44 Prozent der Führungspositionen ab Bereichsleitung sind mit Frauen besetzt. Gleichzeitig zeigt der Bericht, dass die obersten Ebenen noch nicht durchgehend ausgewogen sind. Zwar wird die Landesamtsdirektion seit 2020 von einer Frau geführt, doch unter den 1.000 bestverdienenden Beschäftigten beträgt der Frauenanteil nur 40 Prozent. Ob sich dies durch die kommenden Pensionierungsbewegungen ändert, wird erst die nächste Berichtsperiode zeigen.

Einkommensstrukturen bleiben komplex

Das gesetzlich vorgegebene Besoldungsschema sorgt für klare Rahmenbedingungen. Dennoch bestehen Unterschiede je nach Bereich und Funktionsgruppe. Während Frauen in höheren Expertinnen- und Managementgruppen im Median mehr verdienen, liegen Männer im Hilfs- und qualifizierten Hilfsdienst deutlich über dem Fraueneinkommen. In der höchsten Managementebene ist keine statistisch belastbare Aussage möglich. Ein Hinweis darauf, wie klein und zugleich entscheidend dieser Bereich ist.

Politische Einschätzungen

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) erklärt: „Der neue Personalbericht zeigt, worauf wir als Landesregierung Wert legen: langfristige und nachhaltige Verbesserungen – unter Beachtung notwendiger Einsparungen – höhere Arbeitsqualität durch vertrauensbildende Maßnahmen und ein moderner, attraktiver Landesdienst.“ Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont: „Besonders erfreulich ist, dass die Gleichstellungsstrategie des Landes wirkt und sich die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen rasch schließt.“ Ob sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen, lässt der Bericht offen.

©Montage: 5 Minuten/Michaela Lorber/Mario Gimpel Landeshauptmann Mario Kunasek und LH-Stellvertreterin Manuela Khom präsentierten den Personalbericht 2025.