158 Verletzte: Bremsweg auf Schneefahrbahn vervielfacht sich „massiv“

Der Winter ist in der Steiermark angekommen und mit ihm steigt das Unfallrisiko stark an. 158 Menschen wurden im Vorjahr bei winterlichen Fahrverhältnissen verletzt. Der VCÖ mahnt jetzt zu mehr Vorsicht auf den Straßen.

Der Winter zeigt in der Steiermark wieder seine Kraft. Schneefahrbahnen machen das Autofahren rutschig und unberechenbar. Der VCÖ erinnert daran, dass sich der Bremsweg „massiv“ verlängert. Bei Tempo 50 wächst der Anhalteweg von rund 21 Metern auf etwa 58 Meter an. Bei Tempo 80 dehnt sich der Weg sogar von etwas mehr als 40 auf fast 140 Meter aus. Das zeigt, wie schnell ein kleines Tempo zu einem großen Risiko wird.

Viele Verletzte im Vorjahr

Im Vorjahr sind in der Steiermark 158 Menschen bei winterlichen Bedingungen im Straßenverkehr verletzt worden. 114 davon waren Pkw-Insassen. In den vergangenen zwei Jahren wurden 377 Personen verletzt, zwei Menschen kamen ums Leben. Damit bleibt das Auto jene Verkehrsform, in der die meisten Unfälle passieren. Der VCÖ rät daher: Wenn es möglich ist, das Auto stehen lassen und auf Öffis umsteigen.

VCÖ mahnt zu mehr Vorsicht

„Bei Schneefahrbahn das Tempo um die Hälfte reduzieren, großen Sicherheitsabstand einhalten und volle Konzentration auf den Straßenverkehr“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Sie erinnert auch daran, dass das Handy während der Fahrt nichts in den Händen verloren hat. Wer bei winterlichen Bedingungen aufbricht, soll sich bewusst machen: Jede Sekunde Unaufmerksamkeit kann gefährlich werden.

Tipps für Radfahrer

Auch für alle, die mit dem Rad unterwegs sind, gibt es wichtige Hinweise. Der VCÖ rät, den Sattel etwas tiefer zu stellen und den Reifendruck zu reduzieren. Auf Schneefahrbahn heißt es außerdem: langsamer fahren, früh bremsen und nie abrupt stoppen. Besonders jetzt im Spätherbst und Winter braucht es eine starke, funktionierende Beleuchtung. Jaschinsky betont: „Sehr wichtig ist, dass die Radwege rasch vom Schnee geräumt werden.“ Nur so müssen Radfahrer nicht auf die Fahrbahn ausweichen.

Mehr Rücksicht im Winter

Ob im Auto oder am Rad, bei Schnee und Kälte wird die Straße zur Herausforderung. Gerade dann zählt Rücksichtnahme. Vorausschauend und aufmerksam unterwegs sein hilft allen. Denn die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Ein bisschen mehr Vorsicht kann viele Verletzte verhindern.