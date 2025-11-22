Minus zwölf Grad: Frostiger Sonntag in der Steiermark

Besonders frostig bleibt es in den schneebedeckten Tälern der Obersteiermark, wo in der Früh Temperaturen zwischen -12 und -2 Grad gemessen werden.

Der Sonntag (23. November 2025) bringt der Steiermark einen klaren, aber bitterkalten Wintertag. „Restwolken im Osten des Landes sowie einige Nebelfelder über den Tälern lösen sich bald auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Danach zeigt sich landesweit strahlend blauer Himmel. Besonders frostig bleibt es in den schneebedeckten Tälern der Obersteiermark, wo in der Früh Temperaturen zwischen -12 und -2 Grad gemessen werden. Dank Sonnenschein steigen die Werte bis zum Nachmittag auf -2 bis +3 Grad, winterlich bleibt es aber überall.