Alko-Lenker kracht in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der Leibnitzerstraße (L611). Ein Alko-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Kollision.

Laut eigenen Angaben geriet ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz am Samstagabend auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark. „Beide Fahrzeuglenker wurden in das LKH Wagna eingeliefert. Der 39-jährige Beifahrer des 29-Jährigen blieb unverletzt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. „Ein Alkotest bei dem 29-Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Mann wird angezeigt.“