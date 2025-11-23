Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Auf dem Bild ist ein Krankenwagen zu sehen
Ein Alko-Lenker geriet am Samstagabend auf die Gegenfahrbahn.
Leibnitz
23/11/2025
Verkehrsunfall

Alko-Lenker kracht in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der Leibnitzerstraße (L611). Ein Alko-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Kollision.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Laut eigenen Angaben geriet ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz am Samstagabend auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark. „Beide Fahrzeuglenker wurden in das LKH Wagna eingeliefert. Der 39-jährige Beifahrer des 29-Jährigen blieb unverletzt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. „Ein Alkotest bei dem 29-Jährigen ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Mann wird angezeigt.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: