Unfall auf A2: Lenker flüchtete nach nächtlichem Crash

Auf der A2 bei Arnwiesen kam es mitten in der Nacht zu einem Unfall, doch als die Einsatzkräfte eintrafen, fehlte vom Lenker und seinem Auto jede Spur.

Um 1.13 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Obergroßau und Untergroßau zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich der A2 bei der Raststation Arnwiesen gerufen. Beim Eintreffen war jedoch weder der Lenker noch sein Fahrzeug auffindbar. „Aufgrund der Aussagen eines Ersthelfers und einer deutlich sichtbaren Ölspur musste dieser mit seinem stark beschädigten Fahrzeug die Fahrt fortgesetzt haben“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Obergroßau.

Feuerwehren räumen Unfallstelle auf der A2 in der Nacht

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle, entfernten herumliegende Teile und banden ausgetretene Betriebsmittel. Laut Freiwilliger Feuerwehr Obergroßau: „Wir haben die Unfallstelle abgesichert, herumliegende Teilen von der Fahrbahn entfernt und ausgetretene Betriebsmittel gebunden.“ Um 2.15 Uhr war der Einsatz beendet. Eingesetzt waren „HLF und MTF Obergroßau mit 12 Personen, FF Untergroßau, Polizei und die ASFINAG“.