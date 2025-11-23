Bronze-Überraschung für Steirerin bei AustrianSkills

Große Emotionen in Salzburg: Die Lannacher Floristin Sophie Bretterklieber bekam bei der Eröffnung der AustrianSkills nachträglich Bronze für ihre Leistung bei den EuroSkills in Dänemark. Ein Rundungsfehler machte es möglich.

Noch bevor die AustrianSkills in Salzburg richtig losgingen, sorgte ein Moment für Gänsehaut: Floristin Sophie Bretterklieber aus Lannach (Steiermark) wurde völlig überraschend auf die Bühne gebeten und erhielt ihre Bronzemedaille für die EuroSkills nachgereicht. Vertreter von WorldSkills Europe erklärten einen Rechenfehler bei der Bewertung. Durch die Korrektur rückte die 23-Jährige vom vierten auf den dritten Platz. Für Sophie selbst war das ein Moment, den sie kaum fassen konnte. „Ich kann es so nicht in Worte fassen … Es ist einfach unbeschreiblich“, sagte sie direkt nach der Übergabe.

„Das erlebt man nicht jeden Tag“

Die junge Floristin reiste eigentlich nur für ein Interview an, die Ehrung traf sie völlig unvorbereitet. „Ich habe nichts geahnt, wirklich absolut nicht“, erzählte sie sichtbar bewegt. Für sie ist es ein Moment, der bleibt: „Das erlebt man nicht jeden Tag.“ Gefeiert wird trotzdem erst später. Am Karnerhof ihrer Familie startet am Wochenende der Adventmarkt, dort will sie am Abend auf die Bronze anstoßen.

Jubel bei der Eröffnung

Mehr als 500 Teilnehmende und ihre Coaches feierten den Bronze-Moment mit minutenlangem Applaus. Für SkillsAustria-Präsident Josef Herk zeigt dieses Beispiel, wie knapp internationale Spitzenleistungen beieinanderliegen. Österreichs korrigierte EuroSkills-Bilanz kann sich sehen lassen: sechs Mal Gold, drei Mal Silber und vier Mal Bronze.

Start in drei intensive Wettbewerbstage

Direkt nach der emotionalen Ehrung ging es für die jungen Fachkräfte los. Drei Tage lang arbeiten sie nun unter strengen Vorgaben an anspruchsvollen Aufgaben – vom Fleischer bis zum Dachdecker. SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft betont die Bedeutung des Events: „AustrianSkills zeigt sehr deutlich, welches Kompetenzniveau in Österreich vorhanden ist.“ Der Eintritt ist kostenlos, und Besucher können den Fachkräften direkt über die Schulter schauen.

Berufsbildungstage ziehen Tausende an

Die Bewerbe sind Teil der Salzburger Berufsbildungstage – dem größten Bildungsevent Österreichs. Parallel laufen die BIM, die BeSt und erstmals die Europäische Ausbildungskonferenz EAKON. Insgesamt werden über 30.000 Besucher erwartet. Besonders beliebt: die „Skills4you“-Touren für Schülerinnen und Schüler, die dort echte Einblicke in verschiedene Berufe bekommen.