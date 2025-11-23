Kälte, Schnee und Sonne: So wird die Woche in der Steiermark
Nach einem sonnigen Sonntag wird das Wetter in der Steiermark rasch unbeständiger: Wolken, etwas Regen, Schnee und sogar Glatteis können die neue Woche prägen. Das zeigt die aktuelle Prognose der Geosphere Austria.
Der Sonntag beginnt mit einem echten Winterbild: „Der äußerste Süden und Südosten des Landes hat über Nacht eine dünne Schneedecke bekommen.“ Im Laufe des Vormittags lösen sich laut Geosphere Austria die „Restwolken im Osten“ sowie Nebelfelder rasch auf. Danach zeigt sich überall „strahlend blauer Himmel“. Besonders in der westlichen und nördlichen Obersteiermark bleibt es „grimmig kalt“. Die Temperaturen liegen früh zwischen -15 und -2 Grad, am Nachmittag werden -2 bis +3 Grad erreicht.
Montag: Dichte Wolken und Gefahr von Glatteis
Am Montag überwiegt laut den Meteorologen „stark oder dicht bewölktes“ Wetter. Zeitweise kann es „ganz unergiebig regnen oder schneien“. Besonders heikel: „Im Ennstal und Ausseer Land besteht stellenweise auch Gefahr von gefrierendem Regen.“ Nach frostigen -9 bis -4 Grad steigen die Werte auf -1 bis +3 Grad. Auch am Nachmittag kann es laut Prognose „besonders im Südwesten des Landes leicht regnen“.
Dienstag: Italientief bringt nasses Wetter
Aus heutiger Sicht sorgt am Dienstag „ein weiteres Italientief für niederschlagsanfälliges Wetter“. Durch mildere Luft in der Höhe steigt die Schneefallgrenze auf rund 1.000 Meter. In der Früh bleibt es „noch leicht frostig“, tagsüber steigen die Temperaturen jedoch „überall ins Plus“, zwischen 1 und 4 Grad.
Mittwoch: Schnee im Norden, Auflockerungen im Süden
Am Mittwoch schneit es „vom Ennstal bis Mariazell“. Weiter südlich könnte es „niederschlagsfrei bleiben und auch etwas auflockern“. Ein kalter Nordwind begleitet den Tag. Die Temperatur startet bei -3 bis +1 Grad und steigt im Verlauf „auf 0 bis 6 Grad“.
Donnerstag: Wetter beruhigt sich
Am Donnerstag stellt sich „freundlicheres und sonnigeres Wetter“ ein. Im Norden halten sich noch „tiefe Restwolken mit ein paar Schneeflocken“. Die Frühtemperaturen liegen bei -6 bis -1 Grad, die Höchstwerte erreichen „0 bis 4 Grad“.
