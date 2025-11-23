Vorauer Unternehmerin Simone Spitzer ist „Nachfolgerin des Jahres“

Die Unternehmerin aus Vorau holte beim steiermarkweiten Online-Voting 3.285 Stimmen. Mit Forschung, Feingefühl und Verantwortung führt sie Spitzer Engineering in eine regionale Zukunft, die Hightech und Menschlichkeit verbindet.

Simone Spitzer aus Vorau hat es geschafft: Am Dienstag, dem 18. November, wurde sie zur „Nachfolgerin des Jahres 2025“ gekürt. Beim Voting der Initiative „Follow me“ sammelte sie beeindruckende 3.285 Stimmen. Seit 2024 leitet sie Spitzer Engineering, eines der größten Ingenieurbüros Österreichs. „Technik begeistert mich. Aber die Menschen sind es, die den Unterschied machen“, sagt sie.

Ein Ingenieurbüro mit Herz

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten heute im Betrieb. Forschung sieht Spitzer als Motor für neue Ideen und für eine Unternehmenskultur, die von Wertschätzung geprägt ist. Genau diese Mischung macht sie für viele zu einem Vorbild. WKO-Regionalstellenleiterin Simone Pfeiffer, die sie nominierte, betont: „Simone Spitzer verbindet technologische Exzellenz mit Leadership, etabliert Forschung als Innovationsmotor und prägt eine Unternehmenskultur der Wertschätzung.“

©Fischer Landesrat Willibald Ehrenhöfer, „Nachfolgerin des Jahres 2025“ Simone Spitzer und WKO Steiermark Vizepräsident Dietmar Schweiggl (v.l.) beim Follow me Award 2025.

Steiermark im Übergang

Der Award macht auch auf eine große Herausforderung aufmerksam: Bis 2029 stehen steiermarkweit rund 6.400 Betriebe vor der Übergabe und etwa 80.000 Arbeitsplätze hängen direkt daran. Die Initiative Follow me begleitet diesen Prozess. Sie bringt scheidende Unternehmer und künftige Nachfolger zusammen und erleichtert sowohl familieninterne als auch externe Übergaben. Die Wirtschaftskammer Steiermark und das Land Steiermark tragen die Initiative gemeinsam.

Gewinnerinnen und Gewinner 2025

Neben der Gesamtsiegerin wurden weitere Betriebe ausgezeichnet. In der Kategorie familienexterne Nachfolge holten Birgit Blamauer und Anita Reichenfelser aus Admont den Sieg. Ihr Weg zeigt, wie aus langjähriger Mitarbeit unternehmerische Verantwortung entstehen kann. Ebenfalls viel Anerkennung erhielt das Fischrestaurant Kulmer aus Weiz: Sophie Kulmer führt es seit 1. Jänner 2025 weiter und beschreibt den lebhaften Arbeitsalltag so: „Bei uns wuseln oft 200 Menschen – und genau das macht mir Freude, weil wir’s gemeinsam tragen.“

Mut für die nächste Generation

Ob Bäckerei, Ingenieurbüro oder Traditionscafé – überall geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und Zukunft zu sichern. Genau das betont auch WKO-Vizepräsidentin Gabi Lechner: „Mit dem Follow me Award holen wir inspirierende Geschichten wie jene von Dr. in Simone Spitzer vor den Vorhang – Menschen, die Mut machen und zeigen, wie vielfältig Nachfolge gelingen kann.“