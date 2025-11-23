LFI Steiermark zeichnet 140 Teilnehmer aus neun Lehrgängen aus

Bei einer feierlichen Veranstaltung im Steiermarkhof erhielten 140 Teilnehmer ihre Abschlusszertifikate. Die Verleihung stellte die abgeschlossenen Lehrgänge des LFI Steiermark in den Mittelpunkt und bot einen Überblick über das aktuelle Weiterbildungsangebot im landwirtschaftlichen Bereich.

Vertreter aus Politik und Landwirtschaft anwesend

Unter den Gästen befanden sich LFI-Vorsitzende Daniela Posch, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger, Landesbäuerin Viktoria Brandner sowie Eduard Zentner, Präsident der Landarbeiterkammer. Ebenso nahmen Bezirksbäuerinnen, Kammersekretäre und Kammerobmänner teil.

Neun Lehrgänge abgeschlossen

Die Absolventen kamen aus neun Zertifikatslehrgängen: „Basistrainer:in Landjugend“, „Bäuerliche Schaf- und Ziegenhaltung“, „Brotsommelier/ière“, „Green Care – Gesundheit fördern am Hof“, „Klauenpflege Grundlehrgang“, „Kräuterpädagogik“, „Reitpädagogische Betreuung“, „Schule am Bauernhof“ und „Seminarbäuerinnen“. Die Inhalte dieser Lehrgänge decken unterschiedliche Praxisfelder der Landwirtschaft ab.

Traineraward 2025 verliehen

Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung des Trainerawards 2025. Die Auszeichnung ging an David Kargl, Most- und Ciderspezialist sowie langjähriger Referent für Obstbaumschnitt und Verarbeitungsmethoden. Gewürdigt wurden sein „langjähriges Engagement“ und seine „Vermittlungskompetenz“.

©Foto Fischer David Kargl erhielt den Traineraward 2025 für sein langjähriges Engagement.

Musikalischer Rahmen und Austausch

Für die musikalische Gestaltung sorgte die FriesacherFrauenZimmerMusi. Die Veranstaltung bot Teilnehmenden und Gästen Raum für Austausch sowie Rückblicke auf die absolvierte Weiterbildung. Insgesamt wurde sichtbar, dass kontinuierliche Qualifizierung ein zentraler Bestandteil der landwirtschaftlichen Entwicklung in der Steiermark ist.