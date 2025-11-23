Skip to content
Die Freiwillige Feuerwehr Gamlitz verabschiedet EOLM Friedrich P. mit einem letzten "Gut Heil".
Gamlitz/Südsteiermark
23/11/2025
Nachruf

Freiwillige Feuerwehr Gamlitz trauert um verstorbenen Kameraden

Die Freiwillige Feuerwehr Gamlitz nimmt in tiefer Betroffenheit Abschied von ihrem langjährigen Kameraden EOLM Friedrich P., der am 20. November 2025 verstorben ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Gamlitz hat die traurige Pflicht bekanntzugeben, dass ihr langjähriger Kamerad EOLM Friedrich P. am Donnerstag, dem 20. November 2025, verstorben ist. Mit den Worten „Ruhe in Frieden“ und einem letzten „GUT HEIL, Fritz“ verabschieden sich seine Kameradinnen und Kameraden und halten einen Moment inne für jemanden, der viele Jahre Teil ihrer Gemeinschaft war.

