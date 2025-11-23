Feuerwehren meistern anspruchsvolle Einsatzszenarien

Am Samstag, dem 22. November absolvierten insgesamt sechs Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt und der Betriebsfeuerwehr voestalpine Tubulars die Branddienstleistungsprüfung in Bronze, Silber oder Gold.

Unter den prüfenden Blicken des Hauptbewerters HBI Gerald Stengg und seinem Bewerterteam BR d.F. Heinz Brunnhofer und HBI Patrick Adelmann wurden die Szenarien Holzstapelbrand, Scheunenbrand und Flüssigkeitsbrand erfolgreich abgearbeitet. Drei Gruppen der FF Kindberg-Stadt und zwei Gruppen der BTF voestalpine Tubulars konnten die theoretischen Fragen und die praktischen Einsatzszenarien fehlerfrei in der vorgegebenen Zeit absolvieren. Im Zuge der Schlusskundgebung gratulierten die Ehrengäste BR Johann Eder- Schützenhofer, ABI Franz Weberhofer, HBI Christian Deschmann, HBI Christoph Tösch, OBI Kevin Wattala sowie BI d.F. Stefan Terler zu den erbrachten Leistungen.