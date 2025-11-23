Skip to content
Der Pkw-Lenker verließ die Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte das beschädigte Fahrzeug wenig später auf der L117 ausfindig machen.
Weiz
23/11/2025
Führerschein weg

24-jähriger Alkolenker flüchtete nach Crash von Unfallstelle

Am Sonntagmorgen, 23. November 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Pkw-Lenker war alkoholisiert.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Gegen 8.45 Uhr verursachte ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Weiz auf der L117 in Rettenegg (Bezirk Weiz) einen Verkehrsunfall, bei dem ein Brückengeländer beschädigt wurde. Er dürfte bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Im Fahrzeug befand sich zudem ein 47-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz.

Lenker verließ die Unfallstelle, Alkotest positiv

Anschließend verließ der Pkw-Lenker die Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte das beschädigte Fahrzeug wenig später auf der L117 ausfindig machen. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, der Führerschein wurde dem 24-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen.

