Zug kollidiert mit Auto: Schwerer Unfall endet glimpflich

Ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Zug in Flöcking ging am Sonntag überraschend glimpflich aus.

In Flöcking (Steiermark) kam es am Sonntag, 23. November, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem herannahenden Zug. „Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde die Bahnsignalanlage leider übersehen, sodass ein PKW mit einem herannahenden Zug kollidierte“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf.

Auto von Zug erfasst

Der Zug erfasste das Auto im Frontbereich und beschädigte es schwer – dennoch blieben zum Glück alle Beteiligten wie durch ein Wunder unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, entfernte das beschädigte Fahrzeug und band auslaufende Betriebsmittel. Im Einsatz stand die Feuerwehr mit 18 Kräften sowie Polizei, Rotes Kreuz, Notarzt, die ÖBB-Einsatzleitung und ein Abschleppunternehmen.