Tödlicher Skiunfall auf der Planai: Für Grazer kam jede Hilfe zu spät

Am Sonntagmittag, 23. November 2025, kam es abseits des gesicherten Skiraums im Skigebiet Planai zu einem tödlichen Skiunfall. Für einen 42-jährigen Grazer kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 12.15 Uhr wurde ein 42-jähriger Wintersportler aus Graz in einer Lifttrasse im steirischen Skigebiet Planai (Liezen) leblos von anderen Skifahrern aufgefunden. Die Passanten sowie die Pistenrettung leisteten unmittelbar Erste Hilfe. Der Notarzt wurde mit dem Notarzthubschrauber C14 per Winde zum Unfallort gebracht, konnte jedoch nur noch den Tod des Skifahrers feststellen.

Grazer erlitt bei Sturz auf Skipiste tödliche Verletzungen

Die Alpinpolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Erste Ergebnisse lassen darauf schließen, dass der Mann möglicherweise mit der Spitze eines seiner Skier im Erdreich eingefädelt ist und dadurch zu Sturz kam. Der Wintersportler erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Im Einsatz standen die Pistenrettung Planai, der Notarzthubschrauber C14 sowie die Alpinpolizei.