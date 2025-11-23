Gefrierender Regen sorgt für Glatteis auf Steiermarks Straßen

Am Montag bleibt es in der Steiermark meist stark bewölkt, mit vereinzeltem Regen oder Schnee. Besonders im Südwesten kann es leicht regnen, während die Temperaturen tagsüber nur knapp über dem Gefrierpunkt liegen.

Am Montag präsentiert sich das Wetter in der Steiermark überwiegend stark bewölkt. Gelegentlich fällt leichter Regen oder Schnee, wobei die Niederschläge meist unergiebig bleiben. Im Ennstal und im Ausseer Land besteht stellenweise die Gefahr von gefrierendem Regen, da es in den höheren Lagen vorübergehend milder wird. Besonders im Südwesten des Landes kann es am Nachmittag noch leicht regnen, die Temperaturen liegen hier bereits leicht im Plus. Nach morgendlichen Tiefstwerten zwischen -9 und -4 Grad steigen die Tageshöchstwerte auf lediglich -1 bis 3 Grad.