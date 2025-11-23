Obersteirischer Kinder Rad Cup feiert 2026 10-jähriges Jubiläum
Seit zehn Jahren begeistert der Kinder Rad Cup junge Radsportfans aus der Region - auch 2026 stehen Spaß, Bewegung und Gemeinschaft bei Rennen, Camps und familienfreundlichen Radwanderungen im Mittelpunkt.
Seit nunmehr einem Jahrzehnt begeistert der Cup Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region für den Radsport – mit Spaß, Begeisterung und einem starken Gemeinschaftsgefühl auf zwei Rädern. Auch 2026 wartet auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit Rennen, Camps und einer familienfreundlichen Radwanderveranstaltung. Organisiert wird die Serie vom Verein Ergo School Race. Obmann Benedikt Oswald ist stolz auf sein engagiertes Team: „Ohne dieses Team wäre ein derart umfangreiches und langfristiges Projekt nicht möglich. Jede und jeder bringt Herz, Zeit und Leidenschaft ein – und genau das spüren die Kinder bei jeder Veranstaltung.“
Umfangreiches Programm mit Kids Races, Trainingslagern und Radwandertag
Ebenso betont Oswald die große Bedeutung der Partner und Unterstützer: „Unsere Sponsoren und Partner tragen diesen Cup seit vielen Jahren mit. Ohne ihre Unterstützung könnten wir ein Projekt dieser Größe und Qualität nicht umsetzen.“ Zu den langjährigen und verlässlichen Partnern zählen unter anderem: ASKÖ, Stift Admont, Kaiserau Tourismus GmbH, Steiermärkische Sparkasse, Ergo Versicherung Markus & Sabine Brandl, Auszeit Ausseerland, Pörl Sport, WM-Sport Trieben, Timbertown Liezen, Städtische Betriebe Rottenmann sowie zahlreiche weitere Unternehmen, Gemeinden und regionale Unterstützer, die das Projekt Jahr für Jahr möglich machen. Zusätzlich wird im kommenden Jahr ein weiteres Jubiläum gefeiert: 20 Jahre Radprojekt Enns–Paltental, das seit zwei Jahrzehnten Kinder und Jugendliche nachhaltig für den Radsport begeistert und viele Talente hervorgebracht hat.
Kids Race Termine 2026
Start jeweils 10 Uhr
- 09. Mai 2026 – Kids Race Kaiserau
- 13. Juni 2026 – Kids Race St. Martin
- 04. Juli 2026 – Kids Race Haus im Ennstal
- 11. Juli 2026 – Kids Race Aigen
- 01. August 2026 – Kids Race Rottenmann
- 27. September 2026 – Finale am Kulm
Camp-Termine
- 30. März – 02. April 2026 – Trainingslager Rennrad Bad Radkersburg
- 10. – 12. August 2026 – Trail Camp Rottenmann
Sonstige Veranstaltungen
- 02. August 2026 – Radwandertag Rottenmann – Für Jung und Alt, auch 2026 wieder mit Gruppenwertung.
Beim Kinder Rad Cup steht der Spaß an Bewegung, Natur und Radfahren im Mittelpunkt. Mitmachen können alle Kinder bis 14 Jahre, mit dem Mountainbike – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Nachwuchsfahrer. Für die Camps ist die Teilnahme ab acht Jahren möglich (nach Rücksprache mit den Betreuern). Beim Radwandertag sind alle Altersklassen willkommen – perfekt für Familien, Vereine und Freizeitgruppen.