Obersteirischer Kinder Rad Cup feiert 2026 10-jähriges Jubiläum

Seit nunmehr einem Jahrzehnt begeistert der Cup Kinder und Jugendliche aus der gesamten Region für den Radsport – mit Spaß, Begeisterung und einem starken Gemeinschaftsgefühl auf zwei Rädern. Auch 2026 wartet auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit Rennen, Camps und einer familienfreundlichen Radwanderveranstaltung. Organisiert wird die Serie vom Verein Ergo School Race. Obmann Benedikt Oswald ist stolz auf sein engagiertes Team: „Ohne dieses Team wäre ein derart umfangreiches und langfristiges Projekt nicht möglich. Jede und jeder bringt Herz, Zeit und Leidenschaft ein – und genau das spüren die Kinder bei jeder Veranstaltung.“

Umfangreiches Programm mit Kids Races, Trainingslagern und Radwandertag

Ebenso betont Oswald die große Bedeutung der Partner und Unterstützer: „Unsere Sponsoren und Partner tragen diesen Cup seit vielen Jahren mit. Ohne ihre Unterstützung könnten wir ein Projekt dieser Größe und Qualität nicht umsetzen.“ Zu den langjährigen und verlässlichen Partnern zählen unter anderem: ASKÖ, Stift Admont, Kaiserau Tourismus GmbH, Steiermärkische Sparkasse, Ergo Versicherung Markus & Sabine Brandl, Auszeit Ausseerland, Pörl Sport, WM-Sport Trieben, Timbertown Liezen, Städtische Betriebe Rottenmann sowie zahlreiche weitere Unternehmen, Gemeinden und regionale Unterstützer, die das Projekt Jahr für Jahr möglich machen. Zusätzlich wird im kommenden Jahr ein weiteres Jubiläum gefeiert: 20 Jahre Radprojekt Enns–Paltental, das seit zwei Jahrzehnten Kinder und Jugendliche nachhaltig für den Radsport begeistert und viele Talente hervorgebracht hat.

Kids Race Termine 2026 Start jeweils 10 Uhr 09. Mai 2026 – Kids Race Kaiserau

13. Juni 2026 – Kids Race St. Martin

04. Juli 2026 – Kids Race Haus im Ennstal

11. Juli 2026 – Kids Race Aigen

01. August 2026 – Kids Race Rottenmann

27. September 2026 – Finale am Kulm Camp-Termine 30. März – 02. April 2026 – Trainingslager Rennrad Bad Radkersburg

10. – 12. August 2026 – Trail Camp Rottenmann Sonstige Veranstaltungen 02. August 2026 – Radwandertag Rottenmann – Für Jung und Alt, auch 2026 wieder mit Gruppenwertung.

Beim Kinder Rad Cup steht der Spaß an Bewegung, Natur und Radfahren im Mittelpunkt. Mitmachen können alle Kinder bis 14 Jahre, mit dem Mountainbike – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Nachwuchsfahrer. Für die Camps ist die Teilnahme ab acht Jahren möglich (nach Rücksprache mit den Betreuern). Beim Radwandertag sind alle Altersklassen willkommen – perfekt für Familien, Vereine und Freizeitgruppen.