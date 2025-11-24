Glatteisgefahr heute in der Steiermark

In der Steiermark ist es heute zu Wochenbeginn meist stark bewölkt. Gegen Abend kommen aber die ersten Niederschläge. Diese können stellenweise zu Glatteis führen.

Hier kann es zu Glatteis kommen

„Von Süden kommt Niederschlag und in der Höhe wird es deutlich wärmer. Dadurch kann es vereinzelt glatt werden“, erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. In der Steiermark kommt es punktuell in der Nacht zu Glatteisgefahr, besonders betroffen sind das Murtal in der Weststeiermark und die nördliche Obersteiermark.

So wird der Dienstag in der Steiermark

Gegen Mitternacht herum ist die Glatteisgefahr in der Steiermark am höchsten. „Am Dienstag regnet und schneit es in der Steiermark besonders am Vormittag verbreitet leicht bis mäßig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1000m in der nordwestlichen Obersteiermark und 1500m im Südosten des Landes. Vereinzelt ist gerade im Norden auch noch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen“ heißt es seitens Geosphere. Morgen, dem 25. November, in der Früh sollen die Straßen aber wieder normal befahrbar sein. Generell regnet und schneit es aus der Nacht heraus noch verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 Meter im Norden und 1600 Meter im Südosten. Tagsüber lassen die Niederschläge bald nach und klingen vielfach ab.