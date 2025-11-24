Vier Diebe fuhren mit Karacho ins Geschäft und stahlen teuren Schmuck

In Gratkorn sind unbekannte Täter in ein Uhren- und Schmuckgeschäft eingebrochen, indem sie mit einem Kastenwagen in das Geschäft fuhren. Die mutmaßlich vierköpfige Gruppe flüchtete mit Beute, eine Fahndung blieb erfolglos.

Die vermutlich vier Täter fuhren gegen 4 Uhr, in der Nacht zum 24. November, mit einem Kraftfahrzeug (vermutlich Kastenwagen) im Rückwärtsgang gegen die Eingangstüre eines Uhren- und Schmuckgeschäftes. Durch die zerstörte Eingangstüre gelangten die Täter in das Geschäft und stahlen eine derzeit unbekannte Anzahl an Schmuckgegenständen. Danach ergriffen die Täter mit dem Tatfahrzeug die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen wurden.