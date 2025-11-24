Baumstamm schlägt zurück: 43-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Bei Forstarbeiten in einem Wald verletzte sich ein 43-jähriger Arbeiter schwer, als ein Baumstamm plötzlich hängen blieb und zurückschlug. Kollegen reagierten sofort und brachten den Mann ins Unfallkrankenhaus Kalwang.

Gegen 8.30 Uhr führten am Samstag, dem 22. November drei Männer in einem Wald Forstarbeiten durch. Ein 43-jähriger Mann wollte mit einer Seilwinde die Baumstämme wegziehen. Dazu verwendete er eine Fernbedienung. Eigenen Angaben zufolge sei ein angehängter Baumstamm plötzlich bei einem Baumstumpf hängen geblieben und mit voller Wucht auf ihn gefallen. Die Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe und fuhren mit dem 43-Jährigen ins UKH Kalwang. Dort wurden schwere Verletzungen festgestellt.