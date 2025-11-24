„Unser Alessandro kämpft“: Leukämie-Diagnose mit fünf Jahren

Es gibt Momente, die eine Familie von einer Sekunde auf die andere aus der Bahn werfen. Momente, in denen die Welt stillsteht. Für Alessandro, fünf Jahre alt, war dieser Moment im August.

Bis vor kurzem war der 5-jährige Alessandro noch ein fröhlicher, aktiver Bub, immer am Fußballplatz des SV Feldkirchen, immer unterwegs, immer voller Energie. Doch plötzlich änderte sich alles. Statt Kindergartenbesuch, Spielen und Tollen mit Freunden liegt Alessandro nun auf der Kinderonkologie der Grazer Universitätsklinik. Die Diagnose: Leukämie.

Seine Mutter kämpft mit

Alessandro lebt allein mit seiner Mama. Seit der Diagnose weicht sie nicht von seiner Seite. Sie sitzt an seinem Bett, hält seine Hand, versucht, stark zu bleiben, auch wenn ihr die Sorgen manchmal den Atem nehmen. Sie ist rund um die Uhr bei ihm, organisiert Medikamente, Termine, Behandlungen. Doch während sie ihrem Sohn all die Liebe und Kraft gibt, die er jetzt braucht, wird die finanzielle Belastung immer größer. Krankenhausaufenthalte, Pflege, notwendige Anschaffungen, Wege zur Klinik, Reha-Maßnahmen, all das kostet. Und all das übersteigt die Möglichkeiten einer Mutter, die gerade nur eines versucht: für ihr Kind da zu sein.

Eine Bitte und ein Hoffnungsschimmer

In einer Zeit, die ohnehin alles abverlangt, fällt es schwer, um Hilfe zu bitten. Doch Alessandro und seine Mama tun es, weil sie müssen. „Jeder Beitrag, egal wie klein oder groß, hilft, unsere Familie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, so der kleine Alessandro. „Eure Unterstützung bedeutet uns mehr, als Worte ausdrücken können,“ weiter. Alle Informationen dazu und auch alles weitere findet ihr auf der Website von gofundme.com.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 12:34 Uhr aktualisiert