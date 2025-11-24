Autobahnzubringer fix: Hart bei Graz bekommt eigene A2-Anschlussstelle

Nach fast zwei Jahrzehnten Diskussion ist die Entscheidung gefallen: Hart bei Graz soll eine neue Anschlussstelle an der A-2 bekommen. Rund 22 Millionen Euro werden hierfür investiert.

Kaum ein Infrastrukturvorhaben im Grazer Umland wurde so lange verhandelt wie der Autobahnzubringer in Hart bei Graz. Seit beinahe zwanzig Jahren wird geplant, verworfen, adaptiert und erneut diskutiert. Nun hat Verkehrsminister Peter Hanke das getan, worauf Gemeinde, Land und Wirtschaft seit Langem warten: Er gab heute, dem 24. November, offiziell grünes Licht für die neue Auf- und Abfahrt an der Südautobahn. Damit rückt ein Projekt näher, das nicht nur die Verkehrssituation im Raum Hart verändern soll, sondern auch die Anbindung einer dynamisch wachsenden Wirtschaftszone verbessern könnte.

©Stadt Wien/David Bohmann Nach 20 Jahren Debatte setzt Verkehrsminister Peter Hanke ein klares Signal.

Ein teures Vorhaben und mehrere Partner

Die geplante Anschlussstelle wird rund 22 Millionen Euro kosten. Finanziert wird sie nicht allein von der Asfinag. Auch das Land Steiermark, die Gemeinde Hart und das Technologieunternehmen Knapp, das direkt an das künftige Zubringergebiet grenzt, beteiligen sich an den Kosten. Noch ist offen, wann die Bagger auffahren werden. Fachverfahren, Widmungen und verkehrstechnische Abstimmungen werden Zeit brauchen. Nach aktuellem Stand könnte der Bau 2031 oder 2032 beginnen.

Was sich die Region davon erwartet

In Hart bei Graz ist die Stimmung eindeutig: Die Gemeinde sieht in der neuen Anschlussstelle eine überfällige Verbesserung der Verkehrsanbindung. Vor allem für lokale Betriebe bringt der Zubringer Vorteile, kürzere Wege, weniger Stau im Ortsgebiet und vor allem bessere Logistikmöglichkeiten. Auch das Land rechnet mit einer Entlastung der regionalen Verkehrsachsen. Mit der neuen Anschlussstelle soll sich ebenfalls die Erreichbarkeit des gesamten südöstlichen Wirtschaftsraums verbessern. Das Projekt reiht sich damit ein in andere Großvorhaben, etwa den geplanten Ausbau der A-9 oder Übergangslösungen im oberen Murtal.

Zweifel und Widerstand in Graz

Die politische Reaktion fällt entsprechend gespalten aus. In der Landesregierung verweisen Verkehrslandesrätin Claudia Holzer und SPÖ-Landeschef Max Lercher auf die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts und den erwarteten Nutzen für Betriebe und Pendler in der Region. In Graz hingegen überwiegt die Kritik: ÖVP-Gemeinderat Georg Topf und Grünen-Mandatar Christian Kozina-Voit warnen vor zusätzlichen Verkehrsströmen in den Bezirken St. Peter, Waltendorf und Ries. Auch Verkehrsstadträtin Judith Schwentner sieht das Vorhaben im Widerspruch zu den städtischen Mobilitätszielen und kündigt an, die Interessen der Grazer Bevölkerung im weiteren Verfahren mit Nachdruck einzubringen.