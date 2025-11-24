„16 Tage gegen Gewalt“: So setzt die steirische Politik ein starke Zeichen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Gewalt an Frauen ist in Österreich nach wie vor erschreckend weit verbreitet. Körperliche, psychische oder sexualisierte Übergriffe passieren täglich, oft im engsten Umfeld, oft ohne dass jemand davon erfährt. Die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ soll zwischen 25. November und 10. Dezember genau auf diese Realität aufmerksam machen. Doch gerade außerhalb dieses Aktionszeitraums rückt das Thema im politischen Alltag häufig in den Hintergrund. Darauf reagieren nun mehrere politische Kräfte, allen voran die KPÖ und die SPÖ.

KPÖ-Aktion am Südtiroler Platz: Hilfe soll im Alltag sichtbar sein

Die KPÖ setzt heuer auf ein starkes, alltagsnahes Signal. Am 28. November wird zwischen 14 und 16 Uhr am Grazer Südtiroler Platz eine Aktion stattfinden, die niederschwellige Hilfe ins Zentrum rückt. Verteilt werden Milchpackungen, auf denen die Nummer des Steirischen Hilfetelefons zu finden ist: 0800/20424. Ziel ist, möglichst viele Haushalte zu erreichen, auch jene, in denen Frauen aus Angst oder Scham keine anderen Informationsstellen aufsuchen. Dass im vergangenen Jahr sogar Molkereien als Partner gewonnen werden konnten, zeigt die Wirksamkeit des Ansatzes. Eine offizielle Zusage zur Fortsetzung blieb von der Landesregierung bisher jedoch aus. Parallel dazu hat die KPÖ die Notrufnummer bereits in zahlreichen Stiegenhäusern, Gebäuden und öffentlichen Bereichen angebracht. Auch in anderen Bundesländern wird diese Form der Sichtbarmachung inzwischen genutzt. „Diese Initiative ist aus Sicht der KPÖ ein notwendiger Schritt, um den Zugang zu Informationen über Hilfsangebote weiter zu verbessern. Gerade niederschwellige Maßnahmen wie diese können im entscheidenden Moment den Unterschied machen. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, müssen wissen, wo sie Hilfe finden, einfach, unübersehbar und im Alltag präsent“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

©KK/KPÖ Verteilt werden Milchpackungen, auf denen die Nummer des Steirischen Hilfetelefons zu finden ist: 0800/20424.

SPÖ fordert langfristige Absicherung des Gewaltschutzes

Auch die steirische SPÖ nutzt die „16 Tage gegen Gewalt“, um auf dringende Reformen hinzuweisen. Die Zahlen des heurigen Jahres sind dramatisch: Bereits 14 Frauenmorde, 25 Mordversuche und eins tausend vierhundert neunundneunzig Betretungsverbote allein in der Steiermark im Jahr zweitausendvierundzwanzig zeigen, wie dringend Maßnahmen notwendig sind. Die steirische SPÖ-Frauenvorsitzende und Europaabgeordnete Elisabeth Grossmann verweist auf den nationalen Aktionsplan der Bundesregierung und sieht besonders im europäischen Umfeld Handlungsbedarf, etwa im Umgang mit wachsender Onlinegewalt und dem Rückzug einzelner Staaten aus dem Istanbul-Abkommen. SPÖ-Landeschef Max Lercher fordert für die Steiermark eine langfristige Finanzierung und einen Ausbau der regionalen Unterstützungsstrukturen. Gewalt müsse in allen Regionen bekämpft werden, nicht nur in Ballungszentren.

©SPÖ Steiermark PÖ-Landeschef Max Lercher fordert für die Steiermark eine langfristige Finanzierung und einen Ausbau der regionalen Unterstützungsstrukturen.