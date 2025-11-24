Person in Lift eingeschlossen: Feuerwehr rückte aus

Im Zentrum von Bad Aussee kam es am Sonntag zu einem Einsatz der Feuerwehr. Wegen eines technischen Defekts blieb eine Person in einer Liftkabine stecken.

Am Sonntag, dem 23. November, musste die Feuerwehr Bad Aussee zu einem Einsatz im Ortszentrum ausrücken, nachdem eine Liftanlage wegen eines technischen Defekts stehen geblieben war und eine Person nicht mehr aus der Kabine kam. Die Einsatzkräfte handelten rasch und arbeiteten sich zur eingeklemmten Person vor. „Durch einen technischen Defekt an einer Liftanlage im Zentrum, wurde eine Person in der Kabine eingeschlossen“, schildert die Feuerwehr Bad Aussee den Vorfall. Die Person konnte ohne Zwischenfälle befreit werden. „Seitens der FFBA wurde die Person befreit und die Liftanlage vorbeugend abgeschaltet“, so die Feuerwehr abschließend.