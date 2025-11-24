Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Bad Aussee
Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Bad Aussee bei einem Einsatz.
Die Feuerwehr Bad Aussee befreite eine im Lift eingeschlossene Person und schaltete die Anlage vorsorglich ab.
Bad Aussee
24/11/2025
Florianis im Einsatz

Person in Lift eingeschlossen: Feuerwehr rückte aus

Im Zentrum von Bad Aussee kam es am Sonntag zu einem Einsatz der Feuerwehr. Wegen eines technischen Defekts blieb eine Person in einer Liftkabine stecken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Am Sonntag, dem 23. November, musste die Feuerwehr Bad Aussee zu einem Einsatz im Ortszentrum ausrücken, nachdem eine Liftanlage wegen eines technischen Defekts stehen geblieben war und eine Person nicht mehr aus der Kabine kam. Die Einsatzkräfte handelten rasch und arbeiteten sich zur eingeklemmten Person vor. „Durch einen technischen Defekt an einer Liftanlage im Zentrum, wurde eine Person in der Kabine eingeschlossen“, schildert die Feuerwehr Bad Aussee den Vorfall. Die Person konnte ohne Zwischenfälle befreit werden. „Seitens der FFBA wurde die Person befreit und die Liftanlage vorbeugend abgeschaltet“, so die Feuerwehr abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: