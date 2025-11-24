Hanke besucht Steiermark: Neue Projekte für Bahn und Straße

Beim Besuch in der Steiermark stellte Bundesminister Hanke zentrale Infrastruktur- und Innovationsprojekte vor. Mit der neuen A2-Anschlussstelle bei Hart bei Graz und besseren Bahnverbindungen bekommt die Region wichtige Impulse.

Bundesminister Peter Hanke startete seinen Steiermark-Tag mit klaren Botschaften: Der Ausbau von Verkehrsachsen ist entscheidend für die regionale Wirtschaft. Gleich zu Beginn hob er die große Bedeutung der Koralmbahn für das ganze Bundesland hervor. Vor Ort gab er außerdem bekannt, dass die neue Anschlussstelle auf der A2 bei Hart bei Graz nun fix kommt. Sie ergänzt laufende Projekte wie die dritte Spur auf der A9 und den Lückenschluss der S36. Für Hanke sind sie ein Gesamtpaket, das Arbeitsplätze sichert und den Standort stärkt.

Innovation im Mittelpunkt des Besuchs

Ein weiterer Schwerpunkt seines Aufenthalts war der Austausch mit der Montanuniversität Leoben. Hanke unterstrich, dass Innovation die Steiermark als Industrieland antreibt. Er verwies auf die großen Investitionen in den Schienenverkehr: „Wir investieren im ÖBB-Rahmenplan 20 Milliarden Euro in den Schienenverkehr. Davon fließen rund 2,9 Milliarden Euro in die Steiermark.“ Besonders wichtig sei ihm die Eisenbahnindustrie: „Ziel ist eine Forschungs- und Entwicklungsquote von 4 Prozent. Die Steiermark gibt hier mit 5,3 Prozent klar den Weg vor.“

Lob für Öffi-Ausbau: Lebensqualität steigt

Während des Besuchs betonte auch die 3. Landtagspräsidentin Helga Ahrer die Bedeutung des gut ausgebauten Verkehrsnetzes. „Der öffentliche Verkehr spielt eine enorm wichtige Rolle für die Lebensqualität der Steirerinnen und Steirer“, sagte sie. Ahrer sieht in der Kombination aus Bus, Bahn, Bim und Mikro-ÖV die wichtigste Basis, um alle Regionen gut erreichbar zu halten. Investitionen in diese Bereiche würden den Standort nachhaltig stärken.

Neue Interregio-Linien als zentrales Thema des Tages

Ein besonderes Thema beim Besuch war die Verbesserung der Bahnverbindungen in der Obersteiermark. Nationalratsabgeordneter Wolfgang Moitzi machte deutlich, wie wichtig die Neuerungen für seine Heimatregion sind. „Durch die Einführung der fünf Interregio-Linien im 1- bzw. 2-Stunden-Takt werden bisher noch nie dagewesene Anbindungen ermöglicht“, sagte Moitzi. Damit gebe es für die westliche Obersteiermark deutlich schnellere Direktverbindungen nach Graz. Richtung Wien verbessere sich die Taktung spürbar: „Ab Judenburg wird es in Zukunft alle 30 Minuten eine Verbindung nach Wien bzw. Graz geben, mit Umstieg in Bruck/Mur.“

Mehr Verbindungen und neue Züge für die Regionen

Während des Steiermark-Tages wurde auch bestätigt, dass Früh- und Abendverbindungen ausgeweitet werden. Moitzi betonte, dass eine gute Anbindung nicht vom Wohnort abhängen dürfe. Modern und barrierefrei soll das Angebot ebenfalls werden: Auf den meisten neuen Linien kommen neue Interregio-Triebzüge zum Einsatz. Damit verabschiedet sich die alte Waggonflotte, die viele Steirerinnen und Steirer noch von der Südbahn kennen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 17:20 Uhr aktualisiert