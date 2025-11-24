„Sei kein Risiko“: Steiermark startet Kampagne gegen Alkohol am Steuer

In Graz präsentierten Gesundheitsfonds und Landespolizei eine neue Kampagne gegen Alkohol am Steuer. Steigende Unfallzahlen zeigen: Besonders in der Steiermark ist das Risiko im Straßenverkehr deutlich spürbar.

Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen der Gesundheitsfonds Steiermark und die Landespolizeidirektion ein klares Zeichen setzen. Am Montag, dem 24. November, wurde die Zusammenarbeit vorgestellt und sie kommt zur rechten Zeit: 2024 war fast jeder zehnte Unfall mit Personenschaden auf Alkoholisierung zurückzuführen. Über 600 Menschen wurden verletzt, die Zahl der Todesopfer hat sich im Vergleich zu 2015 sogar verdoppelt. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) fand dafür klare Worte: „Alkohol ist grundsätzlich nie die beste Entscheidung und sich danach ans Steuer zu setzen, ist schlicht verantwortungslos.“

Zahlen, die betroffen machen

Besonders auffällig: Die meisten Betroffenen sind unter 50 Jahren, am stärksten die Gruppe der 25- bis 29-Jährigen. Ein Drittel der Verletzten stammt aus Graz und Graz-Umgebung, gefolgt von der Südoststeiermark und Leibnitz. Auch Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) warnt: „Die Unfallzahlen sprechen leider eine klare Sprache – die Zahlen steigen wieder!“ Wer trotz Alkoholkonsums fährt, riskiert nicht nur sein Leben, sondern auch hohe Strafen. Für Probeführerschein-Besitzer und Lenker von Lkw oder Bussen gilt die 0,1-Promille-Grenze.

©LPD Steiermark/Huber Kurt Lassnig, Leiter der Landesverkehrsabteilung; Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl; Verkehrslandesrätin Claudia Holzer; Sandra Marczik-Zettinig, stellvertretende Geschäftsführerin des Gesundheitsfonds Steiermark; Helmut Richter, Landespolizeidirektor-Stellvertreter

Polizei setzt auf Prävention

Die Landespolizei will die Bevölkerung stärker für die Gefahr sensibilisieren. Generalmajor Helmut Richter erklärt: „Bewusstseinsbildung und Prävention sind wesentliche Bestandteile unserer polizeilichen Arbeit.“ Auch Oberst Kurt Lassnig betont die Bedeutung strenger Maßnahmen: „Neben den rechtlichen Folgen ist jeder einzelne Verkehrsunfall mit Verletzten oder gar Toten mit starkem persönlichem Leid verbunden.“

„Sei kein Risiko“ – Kampagne für die Vorweihnachtszeit

Unter dem Dach „GEMEINSAM.SICHER“ startet die Aktion „Sei kein Risiko – Kein Alkohol am Steuer“. Die Initiative „Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“ stellt dabei Alternativen in den Mittelpunkt. Geschäftsführungs-Stv. Sandra Marczik-Zettinig betont: „Uns geht es um die vielen Alternativen, die nicht nur besser für die Gesundheit sind – gerade im Straßenverkehr, sondern auch gut schmecken.“

Aufklärung, Videos und Beratungen

Zur Umsetzung wurden Kurzfilme produziert, die über die Kanäle der Polizei und des Gesundheitsfonds veröffentlicht werden. Zusätzlich nutzt die Landesverkehrsabteilung die Materialien für Beratungen in Schulen und Kasernen. Plakate werden in Berufsschulen verteilt, und ein laufender Austausch zwischen den Institutionen soll die Zusammenarbeit festigen. Die Sicherheitspartnerschaft wird weiter ausgebaut – mit dem Ziel, Alkoholkonsum und seine Folgen noch stärker in den Mittelpunkt der Prävention zu rücken.