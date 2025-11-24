Vier Fahrzeuge krachten auf der B64 zusammen – mehrere Verletzte

Auf der B64 bei der Arndorfbrücke kam es am heutigen Montag zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Mehrere Menschen wurden verletzt, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort und leiteten den Verkehr um.

Am Montag, dem 24. November 2025, gegen 13.17 Uhr krachten auf der B64 bei der Arndorfbrücke vier Fahrzeuge aufeinander. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab rückte gemeinsam mit der FF Kühwiesen, dem Roten Kreuz, der Polizei und einem Abschleppdienst aus und arbeitete den Unfall zügig ab. Zufällig kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sulz bei Gleisdorf vorbei, die sofort bei den Umleitungsarbeiten mithalf. Dank der raschen Zusammenarbeit aller Kräfte konnte die Unfallstelle schnell gesichert, die Verletzten versorgt und der Verkehr wieder freigegeben werden.

©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz an der Arndorfbrücke.

„Drei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades“

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Pkw-Lenker auf der B64 nach links abbiegen wollen, weshalb die nachfolgenden Fahrzeuge anhielten. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, da er mit seinem Schuh am Bremspedal hängenblieb, und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug eines 72-Jährigen – ebenfalls aus dem Bezirk Weiz – auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Pkw beschädigt. Drei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, zwei von ihnen wurden vom Roten Kreuz in das LKH Weiz gebracht. Bei allen beteiligten Fahrzeuglenkern verliefen die Alkomattests negativ. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden unbekannten Ausmaßes. Die Straßenmeisterei Gleisdorf führte die Reinigung der Fahrbahn durch“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 20:53 Uhr aktualisiert