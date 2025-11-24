Kleinbus kippte um: Feuerwehren richteten Fahrzeug wieder auf

Am Montag, dem 24. November 2025, wurden die Feuerwehren Perbersdorf bei St. Peter und Bierbaum am Auersbach zu einem Unfall mit dem Alarmtext „Kleinbus umgestürzt“ gerufen. Rund 20 Kräfte rückten aus und arbeiteten laut Bereichsfeuerwehrverband Bad Radkersburg eng zusammen, um das Fahrzeug wieder aufzurichten. „Die 20 Feuerwehrkräfte konnten den Kleinbus mit Hilfe eines Greifzuges und dem LFB aufstellen“, heißt es dazu. Nach dem Aufrichten wurde das Unfallwrack „unter Anleitung der Polizei, am Straßenrand abgestellt“, bevor die Einsatzkräfte die Straße gründlich reinigten. Kurz darauf konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

©Presseteam BFVRA / Konrad | Das Unfallfahrzeug wurde unter Anleitung der Polizei am Straßenrand gesichert.