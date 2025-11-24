Kran im Einsatz: Lieferwagen rutscht in Böschung
In Mössna in der Gemeinde St. Nikolai rückten am Montag (24. November) mehrere Einsatzkräfte an: Ein Lieferwagen geriet in Schräglage und drohte abzurutschen. Mit vereinten Kräften gelang eine sichere Bergung.
Als in Mössna ein Lieferwagen in einer Böschung hängen blieb und drohte abzurutschen, wurden die Freiwillige Feuerwehr Mössna St. Nikolai sowie die Feuerwehr Gröbming nachalarmiert. Um 14.08 Uhr rückte Gröbming mit dem Wechselladefahrzeug samt Kran und zwei Mann an. Vor Ort zeigte sich die heikle Lage: Der Lieferwagen stand so schräg, dass schon ein kleiner Ruck ein weiteres Abrutschen ausgelöst hätte. Gemeinsam sicherten die Einsatzkräfte die Stelle, bevor der Wagen mit dem Kran vorsichtig angehoben und kontrolliert auf den darunterliegenden Weg versetzt wurde. Die Polizei unterstützte die Absicherung. Verletzt wurde niemand.