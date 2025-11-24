Kran im Einsatz: Lieferwagen rutscht in Böschung

Als in Mössna ein Lieferwagen in einer Böschung hängen blieb und drohte abzurutschen, wurden die Freiwillige Feuerwehr Mössna St. Nikolai sowie die Feuerwehr Gröbming nachalarmiert. Um 14.08 Uhr rückte Gröbming mit dem Wechselladefahrzeug samt Kran und zwei Mann an. Vor Ort zeigte sich die heikle Lage: Der Lieferwagen stand so schräg, dass schon ein kleiner Ruck ein weiteres Abrutschen ausgelöst hätte. Gemeinsam sicherten die Einsatzkräfte die Stelle, bevor der Wagen mit dem Kran vorsichtig angehoben und kontrolliert auf den darunterliegenden Weg versetzt wurde. Die Polizei unterstützte die Absicherung. Verletzt wurde niemand.