Regen, Schnee und Glatteisgefahr: Nasser Dienstag in der Steiermark

Der Dienstag bringt der Steiermark verbreitet Niederschlag. „Am Dienstag regnet und schneit es in der Steiermark in der Früh und am Vormittag leicht bis mäßig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt je nach Region zwischen Tallagen und rund 1.000 Metern in der Obersteiermark, im Südosten erst bei etwa 1.500 Metern. Vereinzelt ist vor allem im Norden in den Morgenstunden auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag legen Regen und Schneefall immer öfter Pausen ein. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen -1 und 2 Grad, tagsüber werden von Nord nach Süd 2 bis 6 Grad erreicht.