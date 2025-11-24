Lenkerin stark alkoholisiert: Frontal-Crash forderte einen Verletzten

In Sankt Nikolai im Sausal kam es am Montagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 68-jähriger Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt, die 46-jährige Unfallverursacherin war stark alkoholisiert.

Gegen 16.35 Uhr war ein 68-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz auf der Landesstraße L634 in Sankt Nikolai im Sausal (Bezirk Leibnitz) unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 46-Jährige – ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz – mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Lenker im Auto eingeklemmt

Der 68-Jährige wurde dabei in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Wagna gebracht.

Lenkerin war alkoholisiert

Bei der Pkw-Lenkerin wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Sie kam in einem angrenzenden Acker zum Stillstand, konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und verweigerte die medizinische Versorgung. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Ein Alkomattest beim 68-Jährigen verlief negativ.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Sankt Nikolai im Sausal, Heimschuh und Tillmitsch mit insgesamt 45 Kräften, das Rote Kreuz einschließlich Notarzt (drei Fahrzeuge) sowie Polizeistreifen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.