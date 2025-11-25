Debatten vorprogrammiert: Landtagssitzung über die Spitalspläne

Die Landesregierung will im Dezember den neuen Strukturplan Gesundheit beschließen, doch die Opposition läuft Sturm. In der vorletzten Landtagssitzung des Jahres prallen Sorgen um Standorte und regionale Versorgungen aufeinander.

Die steirische Gesundheitspolitik steht am heutigen Dienstag, dem 25. November, im Zentrum der vorletzten Landtagssitzung des Jahres. Hintergrund ist der neue „Regionale Strukturplan Gesundheit“, der von ÖVP und FPÖ bereits im Dezember beschlossen werden soll, sehr zum Ärger der Opposition. Noch bevor die Entscheidung fällt, nutzen SPÖ, NEOS, KPÖ und Grüne die Sitzung, um offene Fragen zu klären und ihren Unmut kundzutun.

Wartezeiten, Schließungen und offene Baustellen

Viele Punkte sorgen bereits im Vorfeld für Unruhe. Die NEOS stellen etwa infrage, warum gerade die Orthopädie in Bad Radkersburg geschwächt werden soll. Dort sind die Wartezeiten für Knie- und Hüftoperationen deutlich kürzer als in Graz. Eine Verlagerung könnte den Druck auf Patienten weiter erhöhen. Auch die SPÖ drängt auf Antworten. Die Reduktion des Angebots in Bad Aussee und Schladming sowie fehlende Informationen zum Ausbau des Standorts Rottenmann werfen Fragen auf. Die Partei spricht von einer „Struktur ohne Strategie“ und warnt vor einer Verschlechterung der Versorgung im gesamten Bezirk Liezen. Zusätzlich verlangt sie Aufklärung über die Schließung der unfallchirurgischen Akutambulanz in Bruck, ein Schritt, dessen Auswirkungen bereits spürbar seien.

KPÖ und Grüne fordern klare Garantien

Die KPÖ stellt die wohnortnahe Versorgung in den Mittelpunkt. Sie warnt vor einem schleichenden Rückbau ländlicher Spitäler und verlangt verbindliche Zusagen für alle bestehenden Häuser. Die Reform dürfe nicht zu längeren Wegen und weniger medizinischer Sicherheit führen. Die Grünen sehen vor allem Versorgungslücken im niedergelassenen Bereich. Primärversorgungseinheiten müssten rascher ausgebaut werden, um die Belastung der Spitäler zu reduzieren und eine moderne Grundversorgung sicherzustellen.

Regierung pocht auf Unterstützung vom Bund

Während die Opposition Druck macht, richtet die Landesregierung selbst Forderungen nach Wien. Finanzminister Markus Marterbauer solle ein Hilfspaket zur Absicherung der Gemeinden vorlegen, auch im Hinblick auf die steigenden Gesundheitskosten.