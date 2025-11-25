Steirischer Traditionsbetrieb schließt und sucht nun neuen Pächter

Herzliche Gastgeber, volle Teller und eine Aussicht, die man nie vergisst, die Steinplanhütte war für viele ein Stück Heimat am Berg. Jetzt verabschieden sich die Pächter Susi und Chris mit einem lachenden und weinenden Auge.

Wenn man die Kommentare unter den Beiträgen der Steinplanhütte liest, spürt man sofort, was dieses Haus für unzählige Menschen bedeutet hat. „Sehr nette Bedienung“, „Essen top“, „große Portionen“, „Aussicht ein Traum“, „immer einen Besuch wert“, selten liest man so viele warme Worte, so viel aufrichtige Wertschätzung für einen Ort, der mehr war als eine Einkehr auf einer Wanderung.

Ein Abschied für aber nicht für immer

Es sind Erinnerungen, die zwischen den Zeilen leben: dampfende Suppen nach langen Touren, ein fröhliches Prosit auf der Sonnenterrasse, erste Gipfelerlebnisse mit der Familie, stille Abende nach langen Tagen. Susi und Chris, die Pächter der Steinplanhütte, haben all das möglich gemacht, mit Herzlichkeit, Gastfreundschaft und einer Wärme, die man nicht lernen kann. Umso schwerer trifft viele nun die Nachricht, die das Hüttenteam Anfang des Monats geteilt hat. „Die Saison 2025 ist vorbei und es war unsere letzte.“ In einem Posting, das viele Stammgäste gleich zweimal lesen mussten, bestätigten Susi und Chris: Die Saison 2025 war ihre letzte am Steinplan. Nach Jahren voller Arbeit, Begegnungen und Erinnerungen ziehen sie sich zurück, eine Entscheidung, die sie selbst als schmerzhaft, aber notwendig beschreiben. Und sie verabschieden sich genauso herzlich, wie sie all die Jahre geführt haben: dankbar, offen, mit einem Augenzwinkern und viel Herz. „Danke für Eure Unterstützung und Eure Treue. Wir werden die Zeit nie vergessen. Tschüss, Tschau, Baba – Susi & Chris.“ Die vielen Kommentare zeigen, wie tief dieser Ort in den Menschen verankert ist. Manche schreiben von Familienausflügen, die sie nie vergessen werden. Andere erinnern sich an besondere Feste oder an das erste Bier nach einer anstrengenden Tour. Viele betonen: Die Steinplanhütte war ein Platz, an dem man sich gesehen und willkommen gefühlt hat.

Pächter-Paar gesucht

Aber ganz vorbei ist das Kapitel nicht, denn die Steinplanhütte soll weiterleben. Ab Mai 2026 sucht man einen neuen Pächter, am besten ein Paar. Die Anforderungen sind hoch und zeigen, wie anspruchsvoll das Leben auf über tausend Metern sein kann: unternehmerisches Denken, Selbstständigkeit, handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit, Freundlichkeit, Einsatzbereitschaft und viel Improvisationstalent. Wer Interesse hat, kann sich bei den Naturfreunden melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 10:00 Uhr aktualisiert