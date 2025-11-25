Schulassistenz am Limit: KPÖ übergibt Kinderbotschaften

Die Probleme in der steirischen Schulassistenz spitzen sich weiter zu. Laut KPÖ fehlen verlässliche Strukturen, ausreichend Assistenzstunden und klare Zuständigkeiten. Nun übergab die Partei Kinderbotschaften an den Landesrat.

Die Diskussion rund um die Schulassistenz in der Steiermark nimmt weiter an Fahrt auf. Seit Monaten berichten Eltern, Pädagoginnen und Assistenzkräfte über massive Herausforderungen: zu wenige Stunden, fehlende Kontinuität und ein System, das bürokratisch und schwer steuerbar sei. Kinder mit Behinderungen oder erhöhtem Unterstützungsbedarf erhalten vielerorts nicht jene Begleitung, die sie eigentlich benötigen. Mehrere Schulen hatten zuletzt öffentlich Alarm geschlagen. Eine Lehrerin berichtete gegenüber 5 Minuten, dass es „unmöglich sei, jedem Kind gerecht zu werden“, ein Hilferuf, der in vielen Einrichtungen ähnlich klingt.

©KPÖ Claudia Klimt-Weithaler und die KPÖ sammelten gemeinsam mit Eltern, Kindern und Pädagogen persönliche Botschaften.

KPÖ: „Schulassistenz längst am Limit“

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler spricht von einem System, das an seine Grenzen gestoßen sei. Inklusion könne nur funktionieren, wenn stabile Rahmenbedingungen vorhanden seien. Fehlende Assistenzstunden würden nicht zu mehr Selbstständigkeit führen, sondern zu einer Verschlechterung der Lernbedingungen und einer deutlichen Benachteiligung der betroffenen Kinder, so die Kritik der KPÖ.

Kinderbotschaften als Zeichen im Landtag

Im Zuge der laufenden Debatte sammelte die KPÖ gemeinsam mit Eltern, Kindern sowie Pädagoginnen und Schulassistenzkräften persönliche Botschaften. Darin schildern Betroffene, wie sehr fehlende Unterstützung ihren Alltag belastet und was sie sich von der Politik erwarten. Diese Nachrichten übergab Klimt-Weithaler nun heute, dem 25. November, im Landtag offiziell an Bildungslandesrat Stefan Hermann. Die Hoffnung „Es ist wichtig, den Betroffenen zuzuhören und zu erkennen, dass das derzeitige System der Schulassistenz schlicht nicht funktioniert. Wir hoffen sehr, dass Landesrat Hermann die klaren Wünsche und Botschaften der Betroffenen ernst nimmt und nun rasch die notwendigen Schritte setzt, damit alle Kinder die Unterstützung bekommen, die sie brauchen“, so Klimt-Weithaler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 12:50 Uhr aktualisiert