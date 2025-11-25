Frohnleitner Eishalle: Neues Hallenprojekt fertig, Land muss entscheiden

Die Zukunft der Frohnleitner Eishalle steht auf der Kippe. Während hohe Kosten und technische Probleme die Schließung nahelegen, präsentiert die Stadt nun gemeinsam mit Partnern ein fertig ausgearbeitetes Projekt.

Die Diskussion rund um die Frohnleitner Eishalle hat in den vergangenen Wochen an Dramatik gewonnen. In der Gemeinderatssitzung Mitte November wurde deutlich: Die bestehende Halle verursacht seit Jahren massive Verluste von rund 600.000 Euro jährlich und ist technisch am Ende ihrer Lebensdauer. Zusätzlich lasten noch 3,4 Millionen Euro Schulden aus dem Bau des Freizeitparks auf dem Budget der Stadt. Ab kommender Saison wären teure Sanierungen notwendig, allein die Erneuerung der Kältetechnik würde mindestens 650.000 Euro kosten, 5 Minuten hat berichtet.

Neue gesetzliche Vorgaben

Hinzu kommen neue gesetzliche Vorgaben ab 2030, die die Anlage ohnehin vor dem Aus stellen würden. Bürgermeister Johannes Wagner betonte, man hätte früher enger mit den Vereinen kommunizieren müssen, gleichzeitig seien alle politischen Fraktionen über die Lage informiert gewesen. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung sei in der bestehenden Bauform nur noch als Ballsporthalle möglich, für den Eissport keine echte Option.

Region legt gemeinsames Zukunftsprojekt vor

Nun setzt Frohnleiten gemeinsam mit Umlandgemeinden, Sportvereinen und einem hockeyaffinen Investor ein deutliches Signal: Ein umsetzungsfähiges Konzept für eine neue, moderne Eishalle liegt fertig am Tisch. Die Region zieht gemeinsam an einem Strang, betont Wagner. „Wir wollten das langfristig angehen, aber der Zustand der Halle macht eine rasche Lösung notwendig.“ Bereits in den vergangenen Jahren wurden Gespräche mit dem Land geführt, damals ohne finanzielle Zusage. Diesmal soll es anders laufen: Nächste Woche treffen sich alle beteiligten Partner, um die letzten Details zu fixieren. Anschließend soll das Projekt direkt bei Landeshauptmann Mario Kunasek präsentiert werden. Wagners Appell ist eindeutig: Eine neue Eishalle sei aus eigener Kraft weder für Frohnleiten noch für andere Gemeinden realisierbar. Das Land müsse seine Verantwortung wahrnehmen, nicht nur für Frohnleiten, sondern für den gesamten steirischen Eissport.