Skip to content
Region auswählen:
/ ©Hotel-Pension Bruckreiterhof
Foto auf 5min.at zeigt das Hotel-Pension Bruckreiterhof
Das Hotel-Pension Bruckreiterhof in Schladming ist erneut das bestplatzierte steirische Pistenhotel und erreicht europaweit Rang 5.
Steiermark
25/11/2025
Auszeichnung 2026
#goodnews

Fünf steirische Hotels unter Europas Top-Pistenhotels

Starke Auszeichnung für die Steiermark: Beim pistenhotels.info Award 2026 schaffen es gleich fünf Betriebe aus dem Raum Schladming unter die 50 besten Pistenhotels Europas.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(256 Wörter)

Der Bruckreiterhof in Schladming führt die Steiermark auch heuer an. Das Haus belegt europaweit Platz 5 und liegt direkt an der Reiteralm-Piste. Seit 1959 wird die Pension familiengeführt. Die Lage macht es Gästen leicht: ein paar Schritte genügen und man steht auf der Piste. Die Region bietet 270 Lifte und 760 Pistenkilometer. Abseits des Skifahrens locken Winterwanderwege, Langlaufen und Pferdeschlittenfahrten. Das Frühstück kommt großteils aus der eigenen Landwirtschaft, und ein kleiner Wellnessbereich sorgt für Ruhe nach dem Skitag.

Foto auf 5min.at zeigt das Hotel-Pension Bruckreiterhof
©Hotel-Pension Bruckreiterhof
Hotel Bruckreiterhof (Platz 5)

Vier weitere steirische Hotels im Ranking:

Neben dem Bruckreiterhof schaffen es vier weitere Betriebe aus Schladming und Rohrmoos unter die besten 50:
• Hotel Waldfrieden (Platz 14)
• Hotel Schütterhof (Platz 30)
• Hotel Sporthof (Platz 38)
• Apart & Suiten Hotel Weiden (Platz 50)
Damit zeigt sich, wie stark die Region rund um Schladming aufgestellt ist.

Gesamtes Ranking: www.pistenhotels.info/award

Foto auf 5min.at zeigt das Hotel Waldfrieden
©Matthias Warter |
Hotel Waldfrieden (Platz 14)

So funktioniert der Award

Der Award gilt als streng und transparent. „Unser Award zeichnet jene Hotels aus, die sich direkt an der Skipiste befinden und eine hervorragende Gästezufriedenheit aufweisen – genau diese besonderen Häuser möchten wir vor den Vorhang holen“, sagt Christoph Reichl von pistenhotels.info. Für das Ranking werden Bewertungen von vier Plattformen analysiert. Ein „No-Fake-Faktor“ soll verhindern, dass gekaufte oder manipulierte Bewertungen das Ergebnis verfälschen.

Europas Spitzenplätze liegen in Salzburg

Die besten Pistenhotels Europas stehen heuer in Obertauern. Platz 1 geht an das Hotel Schneider, Platz 2 an das Hotel Kristall. Dahinter folgen der Perfeldhof (Hinterglemm) und das K1 Mountain Chalet (Bruneck). Der Bruckreiterhof ist das einzige steirische Hotel in den Top 10 und landet auf Platz 5.

Steiermark unter den stärksten Regionen

Mehr als 900 Hotels aus dem Alpenraum wurden heuer verglichen. Dass die Steiermark gleich fünf Vertreter unter den besten 50 hat, zeigt: Die Region Schladming bietet nicht nur gute Pisten, sondern auch eine hohe Gästezufriedenheit und verlässliche Qualität.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: