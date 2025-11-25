Fünf steirische Hotels unter Europas Top-Pistenhotels

Starke Auszeichnung für die Steiermark: Beim pistenhotels.info Award 2026 schaffen es gleich fünf Betriebe aus dem Raum Schladming unter die 50 besten Pistenhotels Europas.

Der Bruckreiterhof in Schladming führt die Steiermark auch heuer an. Das Haus belegt europaweit Platz 5 und liegt direkt an der Reiteralm-Piste. Seit 1959 wird die Pension familiengeführt. Die Lage macht es Gästen leicht: ein paar Schritte genügen und man steht auf der Piste. Die Region bietet 270 Lifte und 760 Pistenkilometer. Abseits des Skifahrens locken Winterwanderwege, Langlaufen und Pferdeschlittenfahrten. Das Frühstück kommt großteils aus der eigenen Landwirtschaft, und ein kleiner Wellnessbereich sorgt für Ruhe nach dem Skitag.

©Hotel-Pension Bruckreiterhof Hotel Bruckreiterhof (Platz 5)

Vier weitere steirische Hotels im Ranking: Neben dem Bruckreiterhof schaffen es vier weitere Betriebe aus Schladming und Rohrmoos unter die besten 50:

• Hotel Waldfrieden (Platz 14)

• Hotel Schütterhof (Platz 30)

• Hotel Sporthof (Platz 38)

• Apart & Suiten Hotel Weiden (Platz 50)

Damit zeigt sich, wie stark die Region rund um Schladming aufgestellt ist. Gesamtes Ranking: www.pistenhotels.info/award

©Matthias Warter | Hotel Waldfrieden (Platz 14)

So funktioniert der Award

Der Award gilt als streng und transparent. „Unser Award zeichnet jene Hotels aus, die sich direkt an der Skipiste befinden und eine hervorragende Gästezufriedenheit aufweisen – genau diese besonderen Häuser möchten wir vor den Vorhang holen“, sagt Christoph Reichl von pistenhotels.info. Für das Ranking werden Bewertungen von vier Plattformen analysiert. Ein „No-Fake-Faktor“ soll verhindern, dass gekaufte oder manipulierte Bewertungen das Ergebnis verfälschen.

Europas Spitzenplätze liegen in Salzburg

Die besten Pistenhotels Europas stehen heuer in Obertauern. Platz 1 geht an das Hotel Schneider, Platz 2 an das Hotel Kristall. Dahinter folgen der Perfeldhof (Hinterglemm) und das K1 Mountain Chalet (Bruneck). Der Bruckreiterhof ist das einzige steirische Hotel in den Top 10 und landet auf Platz 5.

Steiermark unter den stärksten Regionen

Mehr als 900 Hotels aus dem Alpenraum wurden heuer verglichen. Dass die Steiermark gleich fünf Vertreter unter den besten 50 hat, zeigt: Die Region Schladming bietet nicht nur gute Pisten, sondern auch eine hohe Gästezufriedenheit und verlässliche Qualität.