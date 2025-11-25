Nach 40 Jahren im Betrieb: Chef meldet Arbeiter heimlich im Urlaub ab

Vier Jahrzehnte im selben Betrieb und dann die plötzliche Abmeldung im Urlaub. Ein steirischer Sägefacharbeiter wurde ohne sein Wissen aus dem Dienst genommen. Dank der Arbeiterkammer bekam er am Ende mehr als 50.000 Euro.

40 Jahre lang arbeitete ein steirischer Sägefacharbeiter für denselben Betrieb. Als er heuer schließlich seinen Urlaub antrat, sollte sich sein gesamtes Arbeitsleben schlagartig ändern: Sein Arbeitgeber meldete ihn während seiner Abwesenheit bei der Sozialversicherung ab und behauptete dort, es handle sich um eine einvernehmliche Lösung. Doch diese einvernehmliche Trennung hatte nie stattgefunden. Während es in früheren Jahren vereinbarte Unterbrechungen mit Wiedereinstellungszusagen gegeben hatte, fehlte diesmal jegliche Absprache. Der langjährige Mitarbeiter wusste von nichts. Erst nach seiner Rückkehr erfuhr er, dass er ohne seine Zustimmung aus dem Unternehmen gedrängt worden war.

Alter Abfertigungsmodus: Arbeitgeber muss tief in die Tasche greifen

Besonders brisant: Der Mann war aufgrund seiner langen Betriebszugehörigkeit noch teilweise im alten Abfertigungssystem. Bedeutet: Die Firma hätte im Fall einer regulären Beendigung hohe Ansprüche bedienen müssen. Durch die rechtswidrige Vorgangsweise des Arbeitgebers war die Sache für diesen jedoch schnell klar: Er musste nicht nur die korrekte Abfertigung nachzahlen, sondern auch eine Entschädigung für die termin- und fristwidrige Kündigung leisten. Der Facharbeiter wandte sich an die Arbeiterkammer, wo man den Fall sofort übernahm. Arbeitsrechtsexperten prüften die Aktenlage, stellten die Rechtswidrigkeit fest und nahmen Kontakt mit dem Arbeitgeber auf. Nach intensiven Gesprächen konnte eine außergerichtliche Einigung erzielt werden, mit großem Erfolg: Mehr als 50.000 Euro wurden dem langjährigen Mitarbeiter zugesprochen. Eine Summe, die ihm zusteht und die ohne Unterstützung wohl verloren gewesen wäre.

„Der erste Schritt ist: Anrufen oder Termin vereinbaren“

Im Gespräch mit 5 Minuten betont AK-Experte Lukas Hartlauer, wie wichtig es sei, in solchen Momenten nicht abzuwarten. Viele Betroffene wüssten nicht, welche Rechte sie haben oder wie sie reagieren sollen. Hartlauer empfiehlt klar: „Der erste Weg ist ein Anruf bei der Arbeiterkammer oder gleich ein persönlicher Termin. Wir prüfen jeden Fall und oft lässt sich, wie hier, noch vor Gericht eine Lösung erreichen.“