Kalsdorfer Förderung entfacht politische Debatte

In der ORF-Pressestunde sprach Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) über Gemeinden, die ihrer Ansicht nach Steuergeld nicht sinnvoll einsetzen würden. Als Beispiel nannte sie die steirische Gemeinde Kalsdorf. Diese Aussage löste in der Region eine politische Diskussion aus, da Kalsdorf seit Jahren Absolventen, die ein Doktoratsstudium abschließen, mit 400 Euro unterstützt.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nannte Kalsdorf in der ORF-Pressestunde als Beispiel für vermeintlich ineffiziente Geldausgaben.

Maier reagiert auf Kritik

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Reinhold Maier, Bezirksparteiobmann der FPÖ Graz-Umgebung, widerspricht der Darstellung der Ministerin. Aus seiner Sicht wurde die Gemeinde unzutreffend dargestellt. „Wenn eine Ministerin ausgerechnet Kalsdorf als Negativbeispiel für angebliche Geldverschwendung nennt, dann zeigt das nur, wie weit sich diese Bundesregierung von der Lebensrealität der österreichischen Bevölkerung entfernt hat“, erklärt Maier.

Hinweis auf regionale Förderpraxis

Maier betont, dass Kalsdorf mit der Förderung für Doktoratsabschlüsse eine Form der Leistungsanerkennung biete. Die Gemeinde unterstütze damit Menschen, die laut ihm „hart gearbeitet haben“. Seine Haltung fasst er so zusammen: „Hier vor Ort in der Region wird nicht Geld ‚zum Fenster rausgeworfen‘, wie es die Außenministerin behauptet. Hier wird in Menschen investiert, die etwas erreicht haben.“ Im weiteren Verlauf verbindet Maier seine Kritik mit dem Hinweis auf bundespolitische Themen. Er verweist auf aus seiner Sicht steigende staatliche Ausgaben in anderen Bereichen. Die Reaktion auf die Kalsdorfer Förderung bezeichnet er als „grotesk und entlarvend“. Die Bundesregierung würde laut ihm von eigenen Problemen ablenken. Zum Schluss betont Maier seine grundsätzliche Haltung zum Umgang mit Steuergeld: „Ich erachte es für wesentlich sinnvoller Steuergeld jenen zurückzugeben, die es auch erwirtschaftet haben.“ Er stellt die Förderung in Kalsdorf damit einem seiner Meinung nach hohen Mitteleinsatz bei internationalen Projekten gegenüber.